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26. októbra 2026
Musk po obvineniach ukrajinskej armády vyzval na súcit s úbohými ruskými brancami
Americký miliardár tvrdí, že ruskí odvedenci nemajú inú možnosť než bojovať a zomierať pri útokoch dronov. Ukrajinská strana medzitým odmieta jeho obvinenia zo zneužívania satelitnej služby ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Americký miliardár tvrdí, že ruskí odvedenci nemajú inú možnosť než bojovať a zomierať pri útokoch dronov. Ukrajinská strana medzitým odmieta jeho obvinenia zo zneužívania satelitnej služby Starlink.
Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk po obvineniach ukrajinskej armády z porušovania pravidiel používania satelitnej služby Starlink vyzval na súcit s ruskými brancami bojujúcimi vo vojne proti Ukrajine. Svoje vyjadrenie zverejnil na sociálnej sieti X. Informuje o tom ukrajinský spravodajský portál LIGA.net.
„Nekonečné zabíjanie Ukrajincov a Rusov sa musí skončiť. Mali by sme tiež prejaviť trochu súcitu s úbohými ruskými brancami. Títo chlapci nemajú inú možnosť než bojovať a zomierať pri útokoch dronov,“ napísal Musk.
Americký podnikateľ deň predtým obvinil ukrajinské ozbrojené sily z porušovania podmienok používania Starlinku. Podľa jeho tvrdení ukrajinská armáda využívala civilnú komerčnú službu na útočné operácie s bezpilotnými lietadlami. Zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta však pod podmienkou anonymity pre denník The Washington Post uviedol, že spoločnosť SpaceX nekontaktovala ukrajinskú stranu v súvislosti s Muskovými obvineniam.
Na Muskovu kritiku reagoval aj externý poradca ukrajinského prezidenta pre technológie Serhij Beskrestnov, známy pod prezývkou Flash. Podľa neho Musk pravdepodobne nepozná aktuálne obmedzenia fungovania služby Starlink na Ukrajine. Beskrestnov vysvetlil, že od februára 2026 majú všetky terminály Starlink na ukrajinskom území vrátane okupovaných oblastí nastavené obmedzenia používania pri rýchlosti pohybu približne 70 až 90 kilometrov za hodinu. Na území Ruska podľa neho služba nefunguje.
„Preto fyzicky nemôžeme používať komerčný Starlink na útoky dronmi na veľké a stredné vzdialenosti,“ zdôraznil Beskrestnov. Odmietol tak Muskovu interpretáciu spôsobu, akým ukrajinské sily využívajú civilnú satelitnú sieť pri vojenských operáciách.
Starlink zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečovaní komunikácie ukrajinských ozbrojených síl, ktoré sú preto do značnej miery závislé od technológií spoločnosti SpaceX a jej rozhodnutí o podmienkach ich používania.
Ukrajinskí vojaci 14. októbra informovali o výpadkoch služby Starshield počas letov bezpilotných lietadiel. Spojenie sa podľa nich prerušovalo na 10 až 20 sekúnd už pri rýchlosti 110 až 120 kilometrov za hodinu, čo si vynútilo zrušenie časti misií.
Ukrajinské ministerstvo obrany však 24. októbra oznámilo obnovenie stabilného spojenia Starlink/Starshield aj pri rýchlosti pohybu presahujúcej 400 kilometrov za hodinu.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Musk po obvineniach ukrajinskej armády vyzval na súcit s úbohými ruskými brancami © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk po obvineniach ukrajinskej armády z porušovania pravidiel používania satelitnej služby Starlink vyzval na súcit s ruskými brancami bojujúcimi vo vojne proti Ukrajine. Svoje vyjadrenie zverejnil na sociálnej sieti X. Informuje o tom ukrajinský spravodajský portál LIGA.net.
„Nekonečné zabíjanie Ukrajincov a Rusov sa musí skončiť. Mali by sme tiež prejaviť trochu súcitu s úbohými ruskými brancami. Títo chlapci nemajú inú možnosť než bojovať a zomierať pri útokoch dronov,“ napísal Musk.
Obvinenia z porušovania podmienok
Americký podnikateľ deň predtým obvinil ukrajinské ozbrojené sily z porušovania podmienok používania Starlinku. Podľa jeho tvrdení ukrajinská armáda využívala civilnú komerčnú službu na útočné operácie s bezpilotnými lietadlami. Zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta však pod podmienkou anonymity pre denník The Washington Post uviedol, že spoločnosť SpaceX nekontaktovala ukrajinskú stranu v súvislosti s Muskovými obvineniam.
Na Muskovu kritiku reagoval aj externý poradca ukrajinského prezidenta pre technológie Serhij Beskrestnov, známy pod prezývkou Flash. Podľa neho Musk pravdepodobne nepozná aktuálne obmedzenia fungovania služby Starlink na Ukrajine. Beskrestnov vysvetlil, že od februára 2026 majú všetky terminály Starlink na ukrajinskom území vrátane okupovaných oblastí nastavené obmedzenia používania pri rýchlosti pohybu približne 70 až 90 kilometrov za hodinu. Na území Ruska podľa neho služba nefunguje.
„Preto fyzicky nemôžeme používať komerčný Starlink na útoky dronmi na veľké a stredné vzdialenosti,“ zdôraznil Beskrestnov. Odmietol tak Muskovu interpretáciu spôsobu, akým ukrajinské sily využívajú civilnú satelitnú sieť pri vojenských operáciách.
Závislosť od technológií spoločnosti SpaceX
Starlink zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečovaní komunikácie ukrajinských ozbrojených síl, ktoré sú preto do značnej miery závislé od technológií spoločnosti SpaceX a jej rozhodnutí o podmienkach ich používania.
Ukrajinskí vojaci 14. októbra informovali o výpadkoch služby Starshield počas letov bezpilotných lietadiel. Spojenie sa podľa nich prerušovalo na 10 až 20 sekúnd už pri rýchlosti 110 až 120 kilometrov za hodinu, čo si vynútilo zrušenie časti misií.
Ukrajinské ministerstvo obrany však 24. októbra oznámilo obnovenie stabilného spojenia Starlink/Starshield aj pri rýchlosti pohybu presahujúcej 400 kilometrov za hodinu.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Musk po obvineniach ukrajinskej armády vyzval na súcit s úbohými ruskými brancami © SITA Všetky práva vyhradené.
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