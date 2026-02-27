Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 27.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alexander
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. februára 2026

Európska komisia chce umožniť dobrovoľné zapojenie sa do financovania „potratovej turistiky“. KDH s návrhom nesúhlasí


Tagy: ESF Európsky sociálny fond Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) interupcie Potrat Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predsedníčka Európskeho parlamentu Premiér Slovenskej republiky

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nesúhlasí so zámerom Európskej Komisie (EK) umožniť jednotlivým členským štátom ...



Zdieľať
67b064e4823b6748227957 676x488 27.2.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nesúhlasí so zámerom Európskej Komisie (EK) umožniť jednotlivým členským štátom dobrovoľne sa zapojiť do financovania takzvanej potratovej turistiky z Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) v súčasnom i budúcom rozpočtovom období.


Toto financovanie, ktoré je odpoveďou EK na európsku občiansku iniciatívu Môj hlas, moja voľba (My voice, my choice), je podľa kresťanských demokratov v rozpore so základnými zmluvami Európskej únie. Únia sa tak podľa ich názoru dostáva na veľmi tenký ľad, hoci Komisia neprišla s novou legislatívou a novým fondom na tento účel, ako pôvodne žiadali organizátori iniciatívy.

Rešpektovanie zmlúv zo strany Komisie


„Ideológie nesmú prepisovať zmluvy, na ktorých bola založená Európska únia. Tieto majú slúžiť na ochranu ľudskej dôstojnosti, zaistenie bezpečnosti a vytváranie ekonomických dobier pre občanov Európskej únie,“ vraví europoslankyňa a členka predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexmann. Europoslankyňa ešte v decembri na pôde europarlamentu iniciovala alternatívne uznesenie a opakovane vyzývala EK na rešpektovanie zmlúv.

„Rozdelenie právomocí chráni princíp subsidiarity. Neustále sa zasadzujem za to, aby sa Európska únia zaoberala tým, čím má, a naopak, neplytvala zdroje na otázky, ktorými sa nemá zaoberať,“ dodala Lexmann.

Porušovanie základných zmlúv


ESF+ je jediný fond, ktorý slúži na boj proti chudobe a na podporu ľudí v zlej situácií. Lexmann opakovane apelovala, aby v novom období zahŕňal financovanie podpory materstva a tehotných žien v zlej sociálnej situácii.

„Komisia si umyla ruky ako Pilát a teraz sú na rade členské štáty. Vyzývame preto Roberta Fica a vládu Slovenskej republiky, aby jasne chránila suverenitu SR a dodržiavanie rozdelenia právomocí členských štátov na základe zmlúv, a to hlavne v rámci pripravovaného viacročného rozpočtu EÚ, ktorého súčasťou je aj ESF+. Konanie Komisie totiž otvára dvere porušovaniu základných zmlúv, čo prispieva len k ďalšiemu triešteniu európskej jednoty, ktorú dnes potrebujeme viac než inokedy,“ uzavrel predseda KDH Milan Majerský.


Zdroj: SITA.sk - Európska komisia chce umožniť dobrovoľné zapojenie sa do financovania „potratovej turistiky“. KDH s návrhom nesúhlasí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ESF Európsky sociálny fond Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) interupcie Potrat Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predsedníčka Európskeho parlamentu Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Štefan Agh z kauzy miliónových zmeniek sa v apríli opäť postaví pred súd
<< predchádzajúci článok
Líder NaturaMed ticho za scénou: „Firma je len taká dobrá, ako dobre sa v nej ľudia cítia.“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 