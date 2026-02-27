|
27. februára 2026
Európska komisia chce umožniť dobrovoľné zapojenie sa do financovania „potratovej turistiky“. KDH s návrhom nesúhlasí
Tagy: ESF Európsky sociálny fond Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) interupcie Potrat Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predsedníčka Európskeho parlamentu Premiér Slovenskej republiky
Zdieľať
27.2.2026 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nesúhlasí so zámerom Európskej Komisie (EK) umožniť jednotlivým členským štátom dobrovoľne sa zapojiť do financovania takzvanej potratovej turistiky z Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) v súčasnom i budúcom rozpočtovom období.
Toto financovanie, ktoré je odpoveďou EK na európsku občiansku iniciatívu Môj hlas, moja voľba (My voice, my choice), je podľa kresťanských demokratov v rozpore so základnými zmluvami Európskej únie. Únia sa tak podľa ich názoru dostáva na veľmi tenký ľad, hoci Komisia neprišla s novou legislatívou a novým fondom na tento účel, ako pôvodne žiadali organizátori iniciatívy.
„Ideológie nesmú prepisovať zmluvy, na ktorých bola založená Európska únia. Tieto majú slúžiť na ochranu ľudskej dôstojnosti, zaistenie bezpečnosti a vytváranie ekonomických dobier pre občanov Európskej únie,“ vraví europoslankyňa a členka predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexmann. Europoslankyňa ešte v decembri na pôde europarlamentu iniciovala alternatívne uznesenie a opakovane vyzývala EK na rešpektovanie zmlúv.
„Rozdelenie právomocí chráni princíp subsidiarity. Neustále sa zasadzujem za to, aby sa Európska únia zaoberala tým, čím má, a naopak, neplytvala zdroje na otázky, ktorými sa nemá zaoberať,“ dodala Lexmann.
ESF+ je jediný fond, ktorý slúži na boj proti chudobe a na podporu ľudí v zlej situácií. Lexmann opakovane apelovala, aby v novom období zahŕňal financovanie podpory materstva a tehotných žien v zlej sociálnej situácii.
„Komisia si umyla ruky ako Pilát a teraz sú na rade členské štáty. Vyzývame preto Roberta Fica a vládu Slovenskej republiky, aby jasne chránila suverenitu SR a dodržiavanie rozdelenia právomocí členských štátov na základe zmlúv, a to hlavne v rámci pripravovaného viacročného rozpočtu EÚ, ktorého súčasťou je aj ESF+. Konanie Komisie totiž otvára dvere porušovaniu základných zmlúv, čo prispieva len k ďalšiemu triešteniu európskej jednoty, ktorú dnes potrebujeme viac než inokedy,“ uzavrel predseda KDH Milan Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Európska komisia chce umožniť dobrovoľné zapojenie sa do financovania „potratovej turistiky“. KDH s návrhom nesúhlasí © SITA Všetky práva vyhradené.
Rešpektovanie zmlúv zo strany Komisie
Porušovanie základných zmlúv
Zdroj: SITA.sk - Európska komisia chce umožniť dobrovoľné zapojenie sa do financovania „potratovej turistiky“. KDH s návrhom nesúhlasí © SITA Všetky práva vyhradené.
