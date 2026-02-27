|
Piatok 27.2.2026
Meniny má Alexander
27. februára 2026
Štefan Agh z kauzy miliónových zmeniek sa v apríli opäť postaví pred súd
Štefan Agh, ktorého odsúdili na 13 rokov väzenia v kauze falšovania miliónových zmeniek televízie Markíza, sa má znovu postaviť ...
27.2.2026 (SITA.sk) - Štefan Agh, ktorého odsúdili na 13 rokov väzenia v kauze falšovania miliónových zmeniek televízie Markíza, sa má znovu postaviť pred Špecializovaný trestný súd. Vyplýva to rozpisu pojednávaní súdu s tým, že na 23. apríla je naplánované verejné zasadnutie vo veci falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.
Špecializovaný trestný súd v októbri 2021 uložil Štefanovi Aghovi v kauze falšovania zmeniek trest odňatia slobody na 13 rokov. Zároveň mu uložili aj peňažný trest vo výške päťtisíc eur. Agh následne tvrdil, že sa voči rozhodnutou odvolal, ŠTS však túto informáciu poprel a verdikt sa stal právoplatným. Agha zadržali v Českej republike v marci 2022 a v máji toho istého roku ho vydali na Slovensko, kde nastúpil na výkon trestu.
Podľa orgánov činných v trestnom konaní vytvoril Štefan Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá vo výške 26 miliónov eur.
Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade.
Poškodená Markíza po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku voči Aghovi žiadala v rámci dovolania od neho náhradu škody vo výške viac ako 2,4 milióna eur. Dovolací senát Najvyššieho súdu SR to však v septembri 2022 zamietol.
Agh bol na rozdiel od Mariana Kočnera a Pavla Ruska v kauze zmeniek súdený v samostatnom konaní. Menovaná dvojica bola právoplatne odsúdená na 19 rokov väzenia.
Zdroj: SITA.sk - Štefan Agh z kauzy miliónových zmeniek sa v apríli opäť postaví pred súd © SITA Všetky práva vyhradené.
