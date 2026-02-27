Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 27.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alexander
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. februára 2026

Štefan Agh z kauzy miliónových zmeniek sa v apríli opäť postaví pred súd


Tagy: bývalý riaditeľ televízie Markíza Falšovanie zmeniek Súdy

Štefan Agh, ktorého odsúdili na 13 rokov väzenia v kauze falšovania miliónových zmeniek televízie Markíza, sa má znovu postaviť ...



Zdieľať
gettyimages 1403076965 scaled e1693222116181 676x459 27.2.2026 (SITA.sk) - Štefan Agh, ktorého odsúdili na 13 rokov väzenia v kauze falšovania miliónových zmeniek televízie Markíza, sa má znovu postaviť pred Špecializovaný trestný súd. Vyplýva to rozpisu pojednávaní súdu s tým, že na 23. apríla je naplánované verejné zasadnutie vo veci falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.

Kauza zmenky


Špecializovaný trestný súd v októbri 2021 uložil Štefanovi Aghovi v kauze falšovania zmeniek trest odňatia slobody na 13 rokov. Zároveň mu uložili aj peňažný trest vo výške päťtisíc eur. Agh následne tvrdil, že sa voči rozhodnutou odvolal, ŠTS však túto informáciu poprel a verdikt sa stal právoplatným. Agha zadržali v Českej republike v marci 2022 a v máji toho istého roku ho vydali na Slovensko, kde nastúpil na výkon trestu.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní vytvoril Štefan Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá vo výške 26 miliónov eur.

Poškodená Markíza


Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade.

Poškodená Markíza po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku voči Aghovi žiadala v rámci dovolania od neho náhradu škody vo výške viac ako 2,4 milióna eur. Dovolací senát Najvyššieho súdu SR to však v septembri 2022 zamietol.

Agh bol na rozdiel od Mariana Kočnera a Pavla Ruska v kauze zmeniek súdený v samostatnom konaní. Menovaná dvojica bola právoplatne odsúdená na 19 rokov väzenia.


Zdroj: SITA.sk - Štefan Agh z kauzy miliónových zmeniek sa v apríli opäť postaví pred súd © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý riaditeľ televízie Markíza Falšovanie zmeniek Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žilinka opustil brannobezpečnostný výbor, jeho zvolanie považuje za neprípustné politické zasahovanie do činnosti prokuratúry
<< predchádzajúci článok
Európska komisia chce umožniť dobrovoľné zapojenie sa do financovania „potratovej turistiky“. KDH s návrhom nesúhlasí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 