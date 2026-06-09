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09. júna 2026
Európska komisia navrhla nový sankčný balík proti Rusku zameraný na ropu aj kryptomeny
Brusel chce zakázať vstup ruským vojakom bojujúcim na Ukrajine a rozšíriť sankcie proti tieňovej flotile.
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Európska únia (EÚ) navrhuje zákaz vstupu do členských krajín pre Rusov, ktorí od začiatku vojny bojovali v ruských ozbrojených silách proti Ukrajine.
Oznámila to v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová pri predstavovaní 21. balíka sankcií proti Moskve.
Stop pre ruských vojakov
Nový balík opatrení zároveň počíta so zachovaním cenového stropu na ruskú ropu, sankciami proti kryptomenovým platformám pomáhajúcim obchádzať obmedzenia a rozšírením zoznamu lodí takzvanej tieňovej flotily.
„Naše sankcie naďalej tvrdo zasahujú a hlboko podkopávajú ekonomické základy ruskej vojnovej mašinérie,“ vyhlásila von der Leyenová.
Podľa nej chce EÚ zabezpečiť, aby „Európa zostala uzavretá pre každého, kto sa podieľal na invázii na Ukrajinu“.
„Po prvý raz navrhujeme zákaz vstupu do Európskej únie pre každého, kto od začiatku vojny slúžil v ruských ozbrojených silách,“ dodala.
Strop na ropu
Jedným z hlavných cieľov nových sankcií je obmedziť príjmy Ruska z exportu ropy. Brusel chce ponechať cenový strop na ruskú ropu približne na úrovni 44 dolárov za barel minimálne do januára.
Kremeľ tak nebude môcť profitovať z rastu cien energií spôsobeného vojnou na Blízkom východe. „To poskytne ropným trhom čas na stabilizáciu a zároveň zachová tlak na ruské príjmy,“ uviedla predsedníčka Komisie.
Tieňová flotila aj kryptomeny
EÚ plánuje zaradiť na sankčný zoznam ďalších 30 tankerov z takzvanej tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na vývoz ropy mimo sankčného režimu.
Opatrenia sa majú dotknúť aj bánk, obchodníkov s ropou a kryptomenových platforiem podozrivých z pomoci pri obchádzaní sankcií.
Brusel chce zároveň sprísniť tlak na firmy z tretích krajín dodávajúce technológie ruskej armáde. Podľa predstaviteľov EÚ by sa nové obmedzenia mali týkať aj 14 spoločností z pevninskej Číny a Hongkongu.
Sankcie stáli Moskvu 1,5 bilióna
Nové sankcie sa majú vzťahovať aj na dovoz niektorých ruských rýb vrátane aljašskej tresky a tresky obyčajnej.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v pondelok odhadla, že západné sankcie stáli Rusko od začiatku vojny približne 1,5 bilióna dolárov.
Aby sankcie vstúpili do platnosti, musia ich jednomyseľne schváliť všetky členské štáty Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Európska komisia navrhla nový sankčný balík proti Rusku zameraný na ropu aj kryptomeny © SITA Všetky práva vyhradené.
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