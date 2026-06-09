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Poisťovňa KOOPERATIVA spustila nový klientsky portál: eKOOPERATIVA prináša digitálne poistenie 21. storočia


Tagy: EKooperativa PR

Poisťovňa KOOPERATIVA oficiálne spustila do ostrej prevádzky svoj nový klientsky portál eKOOPERATIVA. Digitálna zóna prešla kompletným redizajnom s cieľom priniesť klientom maximálnu jednoduchosť, ...



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gettyimages 2239089922 676x380 9.6.2026 (SITA.sk) - Poisťovňa KOOPERATIVA oficiálne spustila do ostrej prevádzky svoj nový klientsky portál eKOOPERATIVA.


Digitálna zóna prešla kompletným redizajnom s cieľom priniesť klientom maximálnu jednoduchosť, vysokú bezpečnosť a správu všetkých poistných produktov na jednom mieste. Nový portál prináša intuitívne prostredie a komunikuje modernou, ľudskou rečou.

"Naším cieľom bolo vytvoriť moderné a bezpečné miesto, kde klienti vybavia všetko potrebné z pohodlia domova alebo priamo zo svojho smartfónu. Nová eKOOPERATIVA je navrhnutá tak, aby bola pre každého zrozumiteľná a šetrila čas," uvádza Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ najväčšej slovenskej poisťovne.

Zásadnou zmenou prešla už samotná registrácia, ktorá otvára vstup do digitálneho sveta poistenia bez zbytočných komplikácií. Klienti na vytvorenie účtu nepotrebujú poznať číslo svojej zmluvy – systém po overení totožnosti automaticky spáruje a zobrazí všetky ich aktívne poistenia. O maximálnu ochranu osobných údajov, dokumentov a zmlúv sa pritom stará najnovšia technológia biometrického overenia.

Po prihlásení čaká užívateľa prehľadný infopanel (dashboard), vďaka ktorému má kontrolu nad svojimi poistením: na úvodnej obrazovke vidí ucelené informácie o svojich poistných zmluvách, platbách či prebiehajúcom procese likvidácie nahlásených škôd.

Vďaka prehľadu platieb klienti presne vedia, koľko a kedy majú zaplatiť, vidia históriu úhrad aj nadchádzajúce splatnosti, čo minimalizuje riziko, že by ich poistné krytie neúmyselne zaniklo.

Výraznou inováciou prešlo aj nahlasovanie škodových udalostí z poistenia vozidiel. Po tomto vzore bude v krátkom čase nasledovať modernizácia online hlásenia škôd z majetkového, životného či cestovného poistenia. Škodu klienti nahlásia online vo svojom profile a po novom môžu následne sledovať aj proces jej likvidácie. Klientovi tak neunikne žiadna dôležitá správa zo strany poisťovne.

Rýchlym a pohodlným sa stal napríklad prepočet ponúk, a tiež aktualizácia osobných údajov. Vďaka integrovanému systému sú údaje klienta predvyplnené, čo celý proces skracuje na pár kliknutí.

Nová eKOOPERATIVA myslí aj na to, že ľudia chcú mať svoje záležitosti neustále poruke. Portál je plne optimalizovaný pre mobilné zariadenia, takže klienti majú prístup k svojim dokumentom kedykoľvek a kdekoľvek – doma, v práci či na cestách.

Nový klientsky portál je pre všetkých dostupný z oficiálnej webovej stránky poisťovne kooperativa.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Poisťovňa KOOPERATIVA spustila nový klientsky portál: eKOOPERATIVA prináša digitálne poistenie 21. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: EKooperativa PR
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