|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 9.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stanislava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Poisťovňa KOOPERATIVA spustila nový klientsky portál: eKOOPERATIVA prináša digitálne poistenie 21. storočia
Tagy: EKooperativa PR
Poisťovňa KOOPERATIVA oficiálne spustila do ostrej prevádzky svoj nový klientsky portál eKOOPERATIVA. Digitálna zóna prešla kompletným redizajnom s cieľom priniesť klientom maximálnu jednoduchosť, ...
Zdieľať
9.6.2026 (SITA.sk) - Poisťovňa KOOPERATIVA oficiálne spustila do ostrej prevádzky svoj nový klientsky portál eKOOPERATIVA.
Digitálna zóna prešla kompletným redizajnom s cieľom priniesť klientom maximálnu jednoduchosť, vysokú bezpečnosť a správu všetkých poistných produktov na jednom mieste. Nový portál prináša intuitívne prostredie a komunikuje modernou, ľudskou rečou.
"Naším cieľom bolo vytvoriť moderné a bezpečné miesto, kde klienti vybavia všetko potrebné z pohodlia domova alebo priamo zo svojho smartfónu. Nová eKOOPERATIVA je navrhnutá tak, aby bola pre každého zrozumiteľná a šetrila čas," uvádza Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ najväčšej slovenskej poisťovne.
Zásadnou zmenou prešla už samotná registrácia, ktorá otvára vstup do digitálneho sveta poistenia bez zbytočných komplikácií. Klienti na vytvorenie účtu nepotrebujú poznať číslo svojej zmluvy – systém po overení totožnosti automaticky spáruje a zobrazí všetky ich aktívne poistenia. O maximálnu ochranu osobných údajov, dokumentov a zmlúv sa pritom stará najnovšia technológia biometrického overenia.
Po prihlásení čaká užívateľa prehľadný infopanel (dashboard), vďaka ktorému má kontrolu nad svojimi poistením: na úvodnej obrazovke vidí ucelené informácie o svojich poistných zmluvách, platbách či prebiehajúcom procese likvidácie nahlásených škôd.
Vďaka prehľadu platieb klienti presne vedia, koľko a kedy majú zaplatiť, vidia históriu úhrad aj nadchádzajúce splatnosti, čo minimalizuje riziko, že by ich poistné krytie neúmyselne zaniklo.
Výraznou inováciou prešlo aj nahlasovanie škodových udalostí z poistenia vozidiel. Po tomto vzore bude v krátkom čase nasledovať modernizácia online hlásenia škôd z majetkového, životného či cestovného poistenia. Škodu klienti nahlásia online vo svojom profile a po novom môžu následne sledovať aj proces jej likvidácie. Klientovi tak neunikne žiadna dôležitá správa zo strany poisťovne.
Rýchlym a pohodlným sa stal napríklad prepočet ponúk, a tiež aktualizácia osobných údajov. Vďaka integrovanému systému sú údaje klienta predvyplnené, čo celý proces skracuje na pár kliknutí.
Nová eKOOPERATIVA myslí aj na to, že ľudia chcú mať svoje záležitosti neustále poruke. Portál je plne optimalizovaný pre mobilné zariadenia, takže klienti majú prístup k svojim dokumentom kedykoľvek a kdekoľvek – doma, v práci či na cestách.
Nový klientsky portál je pre všetkých dostupný z oficiálnej webovej stránky poisťovne kooperativa.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Poisťovňa KOOPERATIVA spustila nový klientsky portál: eKOOPERATIVA prináša digitálne poistenie 21. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.
Digitálna zóna prešla kompletným redizajnom s cieľom priniesť klientom maximálnu jednoduchosť, vysokú bezpečnosť a správu všetkých poistných produktov na jednom mieste. Nový portál prináša intuitívne prostredie a komunikuje modernou, ľudskou rečou.
"Naším cieľom bolo vytvoriť moderné a bezpečné miesto, kde klienti vybavia všetko potrebné z pohodlia domova alebo priamo zo svojho smartfónu. Nová eKOOPERATIVA je navrhnutá tak, aby bola pre každého zrozumiteľná a šetrila čas," uvádza Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ najväčšej slovenskej poisťovne.
Zásadnou zmenou prešla už samotná registrácia, ktorá otvára vstup do digitálneho sveta poistenia bez zbytočných komplikácií. Klienti na vytvorenie účtu nepotrebujú poznať číslo svojej zmluvy – systém po overení totožnosti automaticky spáruje a zobrazí všetky ich aktívne poistenia. O maximálnu ochranu osobných údajov, dokumentov a zmlúv sa pritom stará najnovšia technológia biometrického overenia.
Po prihlásení čaká užívateľa prehľadný infopanel (dashboard), vďaka ktorému má kontrolu nad svojimi poistením: na úvodnej obrazovke vidí ucelené informácie o svojich poistných zmluvách, platbách či prebiehajúcom procese likvidácie nahlásených škôd.
Vďaka prehľadu platieb klienti presne vedia, koľko a kedy majú zaplatiť, vidia históriu úhrad aj nadchádzajúce splatnosti, čo minimalizuje riziko, že by ich poistné krytie neúmyselne zaniklo.
Výraznou inováciou prešlo aj nahlasovanie škodových udalostí z poistenia vozidiel. Po tomto vzore bude v krátkom čase nasledovať modernizácia online hlásenia škôd z majetkového, životného či cestovného poistenia. Škodu klienti nahlásia online vo svojom profile a po novom môžu následne sledovať aj proces jej likvidácie. Klientovi tak neunikne žiadna dôležitá správa zo strany poisťovne.
Rýchlym a pohodlným sa stal napríklad prepočet ponúk, a tiež aktualizácia osobných údajov. Vďaka integrovanému systému sú údaje klienta predvyplnené, čo celý proces skracuje na pár kliknutí.
Nová eKOOPERATIVA myslí aj na to, že ľudia chcú mať svoje záležitosti neustále poruke. Portál je plne optimalizovaný pre mobilné zariadenia, takže klienti majú prístup k svojim dokumentom kedykoľvek a kdekoľvek – doma, v práci či na cestách.
Nový klientsky portál je pre všetkých dostupný z oficiálnej webovej stránky poisťovne kooperativa.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Poisťovňa KOOPERATIVA spustila nový klientsky portál: eKOOPERATIVA prináša digitálne poistenie 21. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: EKooperativa PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európska komisia navrhla nový sankčný balík proti Rusku zameraný na ropu aj kryptomeny
Európska komisia navrhla nový sankčný balík proti Rusku zameraný na ropu aj kryptomeny
<< predchádzajúci článok
Nový Občiansky zákonník postúpil do druhého čítania, KDH žiada viacero zmien – VIDEO
Nový Občiansky zákonník postúpil do druhého čítania, KDH žiada viacero zmien – VIDEO