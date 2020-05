Európska komisia navrhla v boji proti koronakríze nový nástroj, podporí platobnú schopnosť firiem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2020 - Európska komisia (EK) navrhla nový nástroj na podporu platobnej schopnosti, ktorý vychádza z existujúceho Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).V piatok navrhnutý nástroj má zmobilizovať súkromné zdroje a podporiť životaschopné európske spoločnosti v odvetviach, regiónoch a krajinách, ktoré sú najviac ekonomicky postihnuté pandémiou koronavírusu.Funkčný by mohol byť už v tomto roku s rozpočtom 31 mld. eur. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR."Celkovo bude na podporu platobnej schopnosti pre inak zdravé spoločnosti zo všetkých hospodárskych sektorov k dispozícii 300 mld. eur s cieľom pripraviť ich na udržateľnú, digitálnu a odolnú budúcnosť," konštatuje sa v správe.EK zvyšuje aj financie pre InvestEU, hlavný európsky investičný program, na úroveň 15,3 mld. eur na mobilizovanie súkromných investícií do projektov v EÚ.Okrem toho sa v rámci programu InvestEU vytvorí nástroj strategických investícií, schopný generovať investície do výšky 150 mld. eur na zvýšenie odolnosti strategických sektorov.