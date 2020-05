Osem humanitárnych pracovníkov uniesli a zabili ozbrojenci, WHO vraždy označila za barbarské a ohavné

Somálsku

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vuniesli a zavraždili osem humanitárnych pracovníkov. Prípad sa stal v blízkosti hlavného mesta, pričom podľa vlády boli obete "veľmi mladé".Minister pre humanitárne záležitosti odsúdil prípad a dodal, že útoky proti humanitárnym pracovníkom znemožňujú prístup k tak veľmi potrebnej pomoci, a to obzvlášť v čase pandémie COVID-19.Zatiaľ nie je známe, ktorá ozbrojená skupina stojí za vraždami. V krajine často vyčíňa extrémistické hnutie aš-Šabáb, ktoré je napojené na al-Káidu. Militantná skupina často útočí v Mogadiše a okolí, a to aj na humanitárnych pracovníkov.Najnovší prípad sa stal v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje miesta nezisková organizácia Zamzam Foundation. Jej predstavitelia potvrdili, že ozbrojení muži uniesli obete v stredu popoludní a ich telá našli na druhý deň.Vraždy odsúdila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a označila ich za "barbarské a ohavné".je pre humanitárnych pracovníkov jedno z najnebezpečnejších miest na svete.