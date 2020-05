Spojené štáty uvalili na Irán sankcie, krajina však bude vo vývoji jadrového programu ďalej pokračovať

Pompeo uvalil sankcie a zrušil výnimky

Teherán sa od dohody postupne odkláňa

30.5.2020 - Iránski experti budú pokračovať vo vývoji jadrových aktivít, aj napriek sankciám uvaleným na vedcov Spojenými štátmi. Uvádza sa to vo vyhlásení iránskeho úradu pre jadrovú energiu, ktoré v piatok citovala štátna televízia.Podľa neho americké rozhodnutie uvaliť sankcie na dvoch iránskych jadrových vedcov naznačuje pokračovanie "nepriateľského" postoja. Iránski odborníci sú však napriek sankciám, ktoré podľa stanoviska porušujú medzinárodné právo, "rozhodnutí pokračovať v ich neprestajnom úsilí viac ako predtým".Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu uvalil sankcie na dvoch predstaviteľov z Iránskej organizácie pre atómovú energiu, ktorí sú zapojení do vývoja a výroby centrifúg používaných pri obohacovaní uránu.Minister tiež povedal, že zruší všetky až na jednu z výnimiek týkajúcich sa sankcií, ktoré sa vzťahujú na civilnú jadrovú spoluprácu.Výnimky umožňovali ruským, európskym a čínskym spoločnostiam pokračovať v práci v iránskych civilných jadrových zariadeniach bez amerických postihov. Jediná výnimka, ktorá bude naďalej platiť, sa týka jadrovej elektrárne v meste Búšehr.Odvtedy, čo v roku 2018 Spojené štáty odstúpili od jadrovej dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015 a uvalili na Irán sankcie, sa Teherán sa začal od dohody postupne odkláňať.Irán začal obohacovať urán nad limit či používať viac centrifúg.