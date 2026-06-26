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26. júna 2026

Policajti zmarili nelegálny obchod so zbraňami, obvinili troch cudzincov – VIDEO


Tagy: Nelegálne obchodovanie pištoľ Glock Strelné zbrane Trestný poriadok

Trojica cudzincov čelí vážnemu obvineniu bratislavského vyšetrovateľa v súvislosti s nelegálnym nákupom viacerých kusov krátkych strelných zbraní. Policajti objasnili prípad



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pistol glock scaled 1 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Trojica cudzincov čelí vážnemu obvineniu bratislavského vyšetrovateľa v súvislosti s nelegálnym nákupom viacerých kusov krátkych strelných zbraní.


Policajti objasnili prípad nelegálneho obchodovania so zbraňami. Obvineniu zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami spáchaného formou spolupáchateľstva čelia na základe obvinenia bratislavského vyšetrovateľa tri osoby: 40-ročný Ö.K. občan Holandského kráľovstva, 52-ročný I. N. občan Moldavskej republiky a Rumunska, 26-ročná J.A. občianka Holandského kráľovstva. Informoval o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

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Podľa polície si obvinení od začiatku novembra 2025 na území Slovenskej republiky nelegálne zadovážili viacero kusov krátkych strelných zbraní Glock. Išlo o celkovo osem krátkych strelných zbraní za finančnú hotovosť 9 600 eur.

„V uvedenom prípade využili policajti krajskej kriminálky rôzne inštitúty Trestného poriadku, pričom k prevzatiu samotných strelných zbraní došlo na parkovisku v blízkosti múzea nachádzajúceho sa neďaleko mestskej časti Čunovo," uviedol hovorca.

V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvineným za takéto konanie v zmysle zákona trest odňatia slobody na tri až osem rokov.


Zdroj: SITA.sk - Policajti zmarili nelegálny obchod so zbraňami, obvinili troch cudzincov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nelegálne obchodovanie pištoľ Glock Strelné zbrane Trestný poriadok
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