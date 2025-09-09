|
09. septembra 2025
Európska komisia rozdelí pre 19 štátov Únie 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti
Európska komisia (EK) v utorok prijala predbežnú finančnú pomoc vo výške 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti v Únii. Ako uviedla EK, tento krok v ...
9.9.2025 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) v utorok prijala predbežnú finančnú pomoc vo výške 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti v Únii. Ako uviedla EK, tento krok v rámci Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu (SAFE) je určený na posilnenie obranných spôsobilostí EÚ a pomoc členským štátom pri riešení kritických nedostatkov, ako aj pri spoločnom nákupe obranných výrobkov.
„Po prijatí programu SAFE vyjadrilo zámer získať podporu nad rámec dostupného rozpočtu spolu 19 členských štátov, vrátane Slovenska," konštatuje EK. Členské štáty teraz môžu pripraviť svoje národné investičné plány, predložiť ich majú do konca novembra. Komisia následne plány posúdi, cieľom je uskutočniť prvé platby začiatkom roka 2026.
Zdroj: SITA.sk - Európska komisia rozdelí pre 19 štátov Únie 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti © SITA Všetky práva vyhradené.
