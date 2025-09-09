Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

09. septembra 2025

Európska komisia rozdelí pre 19 štátov Únie 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti


Tagy: európska obrana Finančná pomoc Výdavky na obranu

Európska komisia (EK) v utorok prijala predbežnú finančnú pomoc vo výške 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti v Únii. Ako uviedla EK, tento krok v ...



Zdieľať
aktivne zalohy 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) v utorok prijala predbežnú finančnú pomoc vo výške 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti v Únii. Ako uviedla EK, tento krok v rámci Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu (SAFE) je určený na posilnenie obranných spôsobilostí EÚ a pomoc členským štátom pri riešení kritických nedostatkov, ako aj pri spoločnom nákupe obranných výrobkov.


„Po prijatí programu SAFE vyjadrilo zámer získať podporu nad rámec dostupného rozpočtu spolu 19 členských štátov, vrátane Slovenska," konštatuje EK. Členské štáty teraz môžu pripraviť svoje národné investičné plány, predložiť ich majú do konca novembra. Komisia následne plány posúdi, cieľom je uskutočniť prvé platby začiatkom roka 2026.


Zdroj: SITA.sk - Európska komisia rozdelí pre 19 štátov Únie 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska obrana Finančná pomoc Výdavky na obranu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
S fašistami z druhej svetovej vojny sme sa podľa premiéra Fica nikdy poriadne nevysporiadali
<< predchádzajúci článok
Izrael podnikol útok proti predstaviteľom Hamasu v Katare

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 