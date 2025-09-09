Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. septembra 2025

Izrael podnikol útok proti predstaviteľom Hamasu v Katare


Tagy: Hamas Izraelsko-palestínsky konflikt

Izraelská armáda oznámila, že v utorok podnikla útok proti vysokopostaveným predstaviteľom palestínskeho militantného hnutia Hamas v hlavnom meste Kataru. Katar ...



Zdieľať
gettyimages 2206335736 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Izraelská armáda oznámila, že v utorok podnikla útok proti vysokopostaveným predstaviteľom palestínskeho militantného hnutia Hamas v hlavnom meste Kataru.


Katar potvrdil, že izraelské údery zasiahli domy niekoľkých členov politickej kancelárie Hamasu v Dauhe. Predstaviteľ Hamasu v Gaze pre agentúru AFP povedal, že terčom boli vyjednávači tejto organizácie.

Títo členovia vedenia Hamasu už roky vedú operácie teroristickej organizácie, sú priamo zodpovední za brutálny masaker zo 7. októbra (2023) a organizujú a riadia vojnu proti štátu Izrael,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení.

Katar útok odsúdil. „Štát Katar dôrazne odsudzuje zbabelý izraelský útok na obytné budovy v katarskom hlavnom meste Dauha, v ktorých býva niekoľko členov politickej kancelárie Hamasu ,“ uviedol hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí na sieti X.


Zdroj: SITA.sk - Izrael podnikol útok proti predstaviteľom Hamasu v Katare © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hamas Izraelsko-palestínsky konflikt
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európska komisia rozdelí pre 19 štátov Únie 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti
<< predchádzajúci článok
Finančná správa odhalila sklad s viac ako dvoma miliónmi nelegálnych elektronických cigariet

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 