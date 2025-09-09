|
Utorok 9.9.2025
Meniny má Martina
|
09. septembra 2025
Izrael podnikol útok proti predstaviteľom Hamasu v Katare
Izraelská armáda oznámila, že v utorok podnikla útok proti vysokopostaveným predstaviteľom palestínskeho militantného hnutia Hamas v hlavnom meste Kataru. Katar ...
Zdieľať
9.9.2025 (SITA.sk) - Izraelská armáda oznámila, že v utorok podnikla útok proti vysokopostaveným predstaviteľom palestínskeho militantného hnutia Hamas v hlavnom meste Kataru.
Katar potvrdil, že izraelské údery zasiahli domy niekoľkých členov politickej kancelárie Hamasu v Dauhe. Predstaviteľ Hamasu v Gaze pre agentúru AFP povedal, že terčom boli vyjednávači tejto organizácie.
„Títo členovia vedenia Hamasu už roky vedú operácie teroristickej organizácie, sú priamo zodpovední za brutálny masaker zo 7. októbra (2023) a organizujú a riadia vojnu proti štátu Izrael,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení.
Katar útok odsúdil. „Štát Katar dôrazne odsudzuje zbabelý izraelský útok na obytné budovy v katarskom hlavnom meste Dauha, v ktorých býva niekoľko členov politickej kancelárie Hamasu ,“ uviedol hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí na sieti X.
Zdroj: SITA.sk




