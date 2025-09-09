Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

S fašistami z druhej svetovej vojny sme sa podľa premiéra Fica nikdy poriadne nevysporiadali


Tagy: Holokaust Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia Rasizmus

Dňa 9. septembra je Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Ako uviedol vo svojom vyjadrení predseda vlády SR Robert Fico, môžeme sa k nemu postaviť formálne, povedať ...



Zdieľať
belgium_europe_russian_gas_91728 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Dňa 9. septembra je Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Ako uviedol vo svojom vyjadrení predseda vlády SR Robert Fico, môžeme sa k nemu postaviť formálne, povedať pár vzletných slov, ísť k pamätníkom po celom Slovensku a potom naň na rok zabudnúť. Sám však podľa vlastných slov dáva prednosť úprimnosti a neformálnosti.


„Dávam prednosť tomu, aby spomienka na obete nacistických zločinov nebola len jednodňovou záležitosťou, ale aby tvorila jeden z najvýznamnejších morálnych pilierov nášho každodenného počínania," poznamenal premiér a dodal, že sú medzi nami aj takí, ktorí nechcú vidieť hrôzy fašizmu. „Je to preto, lebo sme sa s fašistami vyčíňajúcimi pred a počas druhej svetovej vojny nikdy poriadne nevysporiadali," myslí si Fico.

Podľa predsedu vlády títo nikdy neboli úplne potlačení a potrestaní, naopak tisíce z nich prežili poschovávaných po celom svete. „Keďže videli mäkkosť medzinárodného spoločenstva, ďalej šírili svoje posolstvá o tom, ako hranica medzi Európou a Áziou nejde cez Ural, ale tam, kde končia osady germánskych kmeňov a začínajú Slovania," skonštatoval premiér s tým, že história dala fašistickému Nemecku právo posunúť túto hranicu čo najďalej na východ a právo podriadiť všetky menejcenné národy.

„80 rokov od skončenia druhej svetovej vojny je neskoro plakať. Nenávisť a rasizmus sú súčasťou nášho života. Dokonca naberajú na sile a nenápadne sa dostávajú do bežného jazyka, stávajú sa spoločensky akceptovanými," pokračoval predseda vlády a dodal, že preto nestačí len prísť 9. septembra na Slovensku k pamätníkom. Aj priamych svedkov – preživších obetí holokaustu podľa neho môžeme dnes pomaly rátať na prstoch jednej ruky.

Podľa Fica je potrebné konať na dennej báze, nie len na báze 9. septembra ako pamätného dňa. „Do každodennej agendy treba vtláčať mierové myšlienky, oživovať pamäť, vyzývať k štúdiu minulosti, čítať. Našou povinnosťou je nezabúdať a zabrániť účelovému prepisovaniu dejín," doplnil premiér. Na záver pripomenul, že je sám autorom návrhu zákona, na základe ktorého bol 9. september v roku 2001 ustanovený ako pamätný deň, aj keď sa stretol sa s nepochopením vtedajšej vlády.


Zdroj: SITA.sk - S fašistami z druhej svetovej vojny sme sa podľa premiéra Fica nikdy poriadne nevysporiadali © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Holokaust Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia Rasizmus
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poľsko uzavrie východné hranice v reakcii na rusko-bieloruské manévre
<< predchádzajúci článok
Európska komisia rozdelí pre 19 štátov Únie 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 