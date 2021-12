Európska komisia si posvieti na zneužívanie schránkových subjektov na daňové účely

Daňové úniky

Množstvo škandálov

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) predstavila dôležitú iniciatívu v rámci boja proti zneužívaniu schránkových subjektov na nevhodné daňové účely. Informuje o tom oficiálna stránka výkonného orgánu Európskej únie.Ako uvádza Komisia, spomenutým legislatívnym návrhom by sa malo zabezpečiť, aby subjekty v EÚ nevykonávajúce žiadnu alebo vykonávajúce iba minimálnu hospodársku činnosť, nemohli mať úžitok zo žiadnych daňových výhod a pre daňovníkov nepredstavovali žiadne finančné zaťaženie.„Hoci schránkové subjekty môžu plniť užitočné obchodné a podnikateľské úlohy, niektoré medzinárodné skupiny, a dokonca aj jednotlivci, ich zneužívajú na účely agresívneho daňového plánovania alebo daňových únikov," uvádzaKomisia a poukazuje na to, že niektoré podniky usmerňujú finančné toky ku schránkovým subjektom v jurisdikciách, v ktorých nie sú žiadne alebo sú len veľmi nízke dane, alebo kde sa dajú dane ľahko obchádzať.Podobne môžu niektorí jednotlivci využívať schránku na ochranu aktív a nehnuteľností pred daňami, a to buď v krajine svojho pobytu, alebo v krajine, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.Podľa výkonného podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa schránkové spoločnosti naďalej ponúkajú kriminálnikom jednoduchú príležitosť krátiť daňové povinnosti.V priebehu ostatných rokov bolo množstvo škandálov spôsobených zneužívaním schránkových spoločností. Tie podľa neho škodia hospodárstvu a spoločnosti ako celku a zároveň predstavujú nespravodlivú dodatočnú záťaž pre európskych daňovníkov.„Nové požiadavky na monitorovanie a podávanie správ pre schránkové spoločnosti im sťažia využívanie nespravodlivých daňových výhod a vnútroštátnym orgánom uľahčia sledovanie akéhokoľvek zneužívania zo strany schránkových spoločností," povedal 50-ročný Lotyš a podotkol, že každý by mal platiť svoj spravodlivý podiel daní.Návrh by mal byť účinný od 1. januára 2024 po tom, ako ho prijmú členské štáty EÚ.