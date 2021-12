Ukrajinský prezident rokoval s americkými zákonodarcami o perspektíve vstupu do NATO

Vystupňovanie tlaku na Rusko

Obavy z ruského útoku

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok prostredníctvom videokonferencie hovoril s 20 americkými senátormi a členmi Kongresu, ktorých vyzval na aktívnu účasť v úsilí o mierové urovnanie konfliktu na Ukrajine.„Mier v Európe je bez ukončenia vojny v Donbase nepredstaviteľný," povedal Zelenskyj podľa vyhlásenia, ktoré zverejnil jeho úrad v sobotu.Prezident s americkými zákonodarcami diskutoval o možnostiach vystupňovania tlaku na Rusko vrátane rozšírenia sankcií alebo o perspektívnom vstupe Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO). „Čo sa týka integrácie Ukrajiny do NATO, žiadna tretia krajina ju nemôže zablokovať," zdôraznil Zelenskyj.Rokovania sa uskutočnili v čase, keď Rusko zvyšuje počty svojich vojakov v blízkosti Ukrajiny, čo vedie k obavám z plánovaného útoku na svojho suseda. To vláda v Moskve opakovane popiera, od západných krajín však požaduje garancie, ktoré vylúčia rozšírenie NATO o Ukrajinu a ďalšie postsovietske štáty.Rusko v roku 2014 od Ukrajiny anektovalo polostrov Krym a podporilo proruských separatistov, ktorí stále kontrolujú časť územia na východe Ukrajiny. Boje medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a povstalcami si doteraz vyžiadali viac ako 14-tisíc ľudských životov a zničili priemyselné srdce Ukrajiny.