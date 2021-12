Lipšic: Skrátenie kolúznej väzby nebolo nevyhnutné, špeciálnej prokuratúre však prácu výrazne nekomplikuje

Kompromisné riešenie

Lipšic

Lipšic

Posudzovanie dôvodov väzby

Lipšic

Lipšic

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Novela Trestného poriadku , ktorou parlament schválil zníženie základnej dĺžky kolúznej väzby , teda väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov zo strany obvinených, nebola nevyhnutná.V rozhovore pre agentúru SITA to povedal špeciálny prokurátor Daniel. Doplnil však, že prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) táto zmena väčšie komplikácie v ich práci nespôsobila.„Nakoniec sa dohodlo také kompromisné riešenie, ktoré na jednej strane stanovilo štandardnú dĺžku kolúznej väzby na päť mesiacov, ale s tým, že existuje pomerne veľká množina výnimiek z tejto lehoty," vysvetlilVýnimky sa podľa neho uplatňujú napríklad v prípade, ak je trestné stíhanie vedené pre zločineckú skupinu, prípadne ak hrozí pri danej právnej kvalifikácii doživotný trest odňatia slobody. „Alebo ak boli zistené konkrétne kolúzne aktivity," uviedol špeciálny prokurátor.Zároveňskonštatoval, že Špecializovaný trestný súd (ŠTS), ale aj Najvyšší súd SR (NS SR) posudzujú veľmi zodpovedne otázku dôvodov väzby.„Jednak posudzujú, či je trestné stíhanie vedené dôvodne, teda či je naplnená základná materiálna podmienka väzby, ale aj či sú naplnené aj konkrétne väzobné dôvody. Nestretol som sa s tým, že by ŠTS alebo NS SR rozhodovali nejako paušalizovane a nevenovali rozhodovaniu o väzbe pozornosť. Toto jednoducho nie je pravda," ozrejmilDôsledkom toho podľa neho je aj to, že nie vo všetkých návrhoch na väzobné stíhanie sú prokurátori ÚŠP úspešní, a že dochádza po nejakom čase aj k prepusteniu obvinených z väzby. „Niekedy aj zo strany prokurátora, keď príde k záveru, že väzobné dôvody už pominuli. Ale aj zo stany konajúcich súdov, ktoré prídu k názoru, že už v nejakom štádiu konania nie sú dôvody väzby alebo dôvody na predĺženie väzby," dodal špeciálny prokurátor.