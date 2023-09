Polícia preveruje informácie z Haščákových mobilov, začali stíhanie

Informácie z mobilných telefónov, ktoré v minulosti polícia zaistila finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, sa preverujú v trestných konaniach a operatívnom preverovaní. Potvrdila to polícia s tým, že došlo aj k začatiu trestného stíhania pre podozrenie z podvodu vo výške približne 460 miliónov eur. Zároveň ozrejmila, že preverovala aj údajné korupčné správanie lídra SaS Richarda Sulíka. Ako však poukázala, trestné stíhanie sa nezačalo, keďže líder OĽANO a priatelia Igor Matovič spoluprácu s políciou odmietol.





"NAKA môže potvrdiť, že v minulosti zaistila mobilné telefóny osoby J. H., ktoré boli podrobené znaleckému skúmaniu, pričom v spolupráci s Europolom sa podarilo zabezpečenie predmetných mobilných telefónov prelomiť. Všetky informácie, ktoré sa podarilo zabezpečiť z predmetných mobilných telefónov, sa preverujú jednak v rámci trestných konaní, ako aj v operatívnom preverovaní, a preto nie je možné sa v tomto štádiu bližšie k ich obsahu vyjadriť a tým pádom ani k autenticite rozhovoru zverejneného Igorom Matovičom v mediálnom priestore," uviedol odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.Polícia potvrdila, že v rámci informácií z mobilných telefónov došlo k začatiu trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu s predpokladanou škodou vo výške približne 460 miliónov eur a taktiež boli informácie odstúpené do iných konaní ako informácie dôležité pre trestné konanie.Na margo vyhlásení Matoviča o korupčnom správaní Sulíka, ktoré verejne prezentoval v minulosti, polícia potvrdila, že boli predmetom operatívneho preverovania, ako aj trestného konania. "Nakoniec nedošlo k vydaniu uznesenia o začatí trestného stíhania, keďže samotný Igor Matovič odmietol akúkoľvek spoluprácu s políciou a neuviedol žiadne konkrétne okolnosti, ktoré by napomohli objasniť ním avizovanú trestnú činnosť," priblížil odbor komunikácie.V súvislosti s aktuálne medializovanými informáciami od Matoviča polícia poznamenala, že za súčasnej dôkaznej situácie zatiaľ z jeho vyjadrení nevyplývajú konkrétne podozrenia z naplnenia obligatórnych znakov ktorejkoľvek skutkovej podstaty korupčného trestného činu. "Čo však nevylučuje ich ďalšie operatívne preverovanie," uzavrela polícia.Matovič zverejnil v nedeľu úryvok údajnej komunikácie z jesene 2020 medzi Sulíkom a Haščákom. Ten mal podľa správ Sulíka inštruovať v argumentácii pri riešení dofinancovania zdravotných poisťovní. Sulík sa odmietol vyjadrovať k obsahu údajnej komunikácie. Pripomenul, že on ani SaS nemá žiadne korupčné prípady. Haščák očakáva, že polícia začne trestné stíhanie pre korupciu, prípadne iné trestné činy, ktorých sa dopustila osoba, ktorá ponúkla Matovičovi spomínanú komunikáciu, za čo žiadala milión eur. Mala by podľa neho konať aj voči Matovičovi pre neoznámenie trestného činu. Vyzval tiež políciu, aby oznámila výsledky preverovania údajnej korupcie Sulíka, o ktorej Matovič hovoril už skôr.