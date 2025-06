Európska komisia už niekoľko mesiacov vedie intenzívny dialóg so Slovenskom o navrhovanej zmene ústavy

Protieurópska pečať

17.6.2025 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) už niekoľko mesiacov vedie veľmi intenzívny dialóg so Slovenskou republikou. Z tejto komunikácie je jasné, že má vážne obavy, že prijatie navrhovanej zmeny ústavy je popretím európskeho práva a princípu, ktorým sa Slovensko zaviazalo, že európske právo je nadradené nad národným právom. Tvrdí to poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).Informácie podľa jej slov vyplývajú z listu, ktorý jej zaslal eurokomisár pre spravodlivosť, keď ho požiadala o informácie.Ako poslankyňa ozrejmila, už v pondelok, keď sa na ústavnoprávnom výbore prerokúval návrh na zmenu ústavy, sa obrátila na ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), a to z dôvodu, že viaceré významné osobnosti odbornej obce vyslovili obavy, že navrhovaná zmena ústavy môže znamenať popretie záväzkov Slovenska voči Európskej únii i zahraničným partnerom, a že je to cesta na odchod SR z EÚ.„V skratke, že tá zmena ústavy má protieurópsku pečať,“ uviedla. Suska sa teda spýtala, či má Európska komisia výhrady voči novele ústavy. „To doznal, že sú,“ vraví Kolíková. Dodala, že šéfa rezortu spravodlivosti sa spýtala aj na to, či prebieha s EK komunikácia, čo jej minister tiež potvrdil.„Následne vyplynulo, že sú tu listy, ktoré musel dostať s týmito výhradami. Niekoľkokrát som ho verejne vyzvala, aby tieto listy zverejnil. Pre poslancov, ktorí budú rozhodovať o zmene ústavy. Aj pre vládnych poslancov, ale osobitne pre opozičných kolegov. Aby vedeli, čo prijímajú, či sú tam riziká, alebo nie sú riziká,“ prízvukovala Kolíková.Dodala, že Suska vyzývala na zverejnenie opakovane, a keď napokon vystúpil v pléne, povedal, že žiadny list nemôže zverejniť, a že výhrady sú veľmi všeobecné. Obrátila sa teda na eurokomisára pre spravodlivosť a požiadala ho o informácie, na čo promptne zareagoval. Doplnila, že eurokomisár jej umožnil list aj zverejniť, možno ho nájsť na jej facebookovom profile, plánuje ho tiež zaslať poslancom parlamentu.„Je obrovské riziko, že EK začne konanie proti Slovenskej republike a samozrejme to potenciálne môže znamenať vážne sankcie voči SR,“ tvrdí Kolíková. Dodala, že nestraší, no je otázkou, či Slovensko chce zotrvať v európskom priestore. Ak áno, tak je podľa nej potrebné rešpektovať obavy EK a eliminovať ich. „Je zjavné, že k dnešnému dňu vláda neurobila nič preto, aby tieto obavy odstránila," myslí si KolíkováNa margo ostatných ustanovení prejednávaného návrhu novely ústavy sa eurokomisár vyjadril, že i tie musia rešpektovať základný princíp práva EÚ, a to zákaz diskriminácie. „Ako dobre vieme, tieto ustanovenia idú proti menšinám. Aj z tohto dôvetku je zrejmé, že je tu problém s európskym právom,“ vraví Kolíková. Národná rada SR rokovala v pondelok do polnoci o vládnej novele Ústavy SR . Cieľom návrhu má byť posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh predstavil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Ako uviedol, dané hodnoty vychádzajú z preambuly Ústavy SR, a tiež sú spojené s uznaním manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy.Návrh chce zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, či manželstvo a rodinu.Navrhuje sa okrem iného úpravu osôb, ktoré si môžu osvojiť dieťa, taktiež by v prípade schválenia mali rodičia mať právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.Výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Do ústavy chce ústavodarca návrhom zakotviť aj to, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Zaviesť by sa mohla aj rovnosť mužov a žien pri odmeňovaní za vykonanú prácu.Návrh plánuje za určitých podmienok podporiť Kresťanskodemokratické hnutie s výnimkou poslancov Františka Mikloška Františka Majerského , ale aj poslanci Kresťanskej únie Oba subjekty predložili spoločný pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje biologické určenie pohlavia - muža a ženy, ďalej posilnenie práv rodičov na školách, zákaz surogátneho materstva a definíciu otca a mamy ako muža a ženy.KDH ale odmieta rôzne „prílepky“ k novele, taktiež je proti vypusteniu jedného volebného obvodu z ústavy, ktorého zrušenie chce presadiť koaličný Hlas-SD . Podporiť novelu ale nechce ani poslanec Hlasu Ján Ferenčák , na jej presadenie pravdepodobne nebude dostatok hlasov. Hovorí sa o presunutí hlasovania na jeseň.