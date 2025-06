Opozícia súhlasí s navyšovaním výdavkov na obranu a kritizuje slová premiéra Fica o neutralite – VIDEO

Nebezpečná rétorika premiéra

Navýšenie obranných výdavkov má v rukách koalícia

Svet sa nachádza v zlej situácii

Aj SaS požaduje zriadenie pracovnej skupiny

17.6.2025 (SITA.sk) - Opozícia súhlasí s navyšovaním výdavkov na obranu , žiada však vytvorenie pracovnej skupiny so zástupcami všetkých parlamentných strán, ktorá určí priority a bude na celý proces dohliadať. Uviedli to lídri strán Progresívne Slovensko SaS po utorkovom rokovaní politických strán za okrúhlym stolom u prezidenta Petra Pellegriniho Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka poukázal na to, že asi hodinu pred okrúhlym stolom sa udiala zásadná vec – premiér Robert Fico vyhlásil, že Slovensku by svedčala neutralita.„Aby bolo jasné, to znamená vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie. Čiže hodinu predtým, kde mali lídri politických strán rokovať o tom, ako sa Slovensko postaví k nadchádzajúcemu samitu NATO , predseda najsilnejšej vládnej strany povie, že podľa neho by sme vlastne z NATO mali vystúpiť. Ja to považujem za škandalózne," povedal Šimečka.Zdôraznil, že v poslednej dobe politici Smeru čoraz častejšie hovoria o tom, že by sme možno mali vystúpiť z Európskej únie a z NATO. Označil to za nebezpečnú rétoriku v čase, keď sa ruský prezident Vladimir Putin vyhráža celej Európe vojnou.„Všetci ostatní členovia si uvedomujú túto hrozbu, a o tom je aj samit NATO v Haagu. Ale my na Slovensku budeme ústami premiéra spochybňovať naše členstvo v NATO? Som šokovaný a aj som s tým premiéra konfrontoval, ako to myslel, ale odpoveď som nedostal," dodal líder progresívcov.Navýšenie výdavkov na obranu je podľa neho v rukách vládnej koalície. Progresívne Slovensko podporuje vyššie výdavky do obrany pre hrozbu, ktorou je momentálne Ruská federácia a jej prezident pre celú Európu.„Skritizovali sme spôsob, akým k tomu vláda pristupuje. Na rokovaní sme navrhli, že by mala vzniknúť pracovná skupina za účasti všetkých parlamentných strán a ich odborníkov na obranu, aby sme sa dohodli, aké sú naše priority našej obrany nielen na jedno volebné obdobie, ale aj na tri," povedal Šimečka.Takto to podľa neho robia vyspelé demokratické krajiny. Spôsobu, akým nakupuje pre rezort obrany minister Robert Kaliňák Smer-SD ), PS nedôveruje. Podľa progresívcov to je zbrklo a bez akejkoľvek stratégie. Šimečka dodal, že nechce hovoriť za Kaliňáka, ale má dojem, že s vytvorením pracovnej skupiny by mohol súhlasiť.Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský povedal, že svet sa nachádza v zlej situácii a aj Slovensko bude musieť postupne zvyšovať výdavky na obranu. Musí sa to však diať transparentne a tak, aby aj prostriedky duálneho určenia boli kontrolované. Ide napríklad o výdavky na výstavbu ciest či nemocníc.„My za KDH sme navrhli, aby vznikla komisia, v ktorej by boli odborníci, ktorí by mali naozaj relevantné videnie, či je to transparentné a či financie idú na dobré ciele. Pomohlo by tomu aj spoločné verejné obstarávanie krajín V4, kde by sme vedeli znižovať ceny jednotlivých verejných tokov na zbrojenie," povedal.Pripustil, že naplniť päť percent HDP výdavkov na obranu by bolo veľmi ťažké, keď Slovensko nevie naplniť ani dve percentá. Poukázal na to, že pobaltské krajiny a Poľsko už sú na piatich percentách, pretože hrozbu z Ruska vnímajú ako veľmi vážnu. „Či v horizonte desiatich rokov dokážeme prísť na päť percent je veľmi otázne. V čom bola zhoda, je to, aby pán prezident nenarušoval závery samitu, na ktorý pôjde v nedeľu," dodal.Zdôraznil, že baviť sa v dnešnej dobe o neutralite pre Slovensko je absolútne neprijateľné. "Pre nás je jediná istota, čo sa týka obrany vzdušného aj pozemného priestoru, jedine NATO - a to každý súdny človek uzná," podčiarkol.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) tiež zastáva názor, že výdavky na obranu Slovenska treba navýšiť. Dohodnúť sa však treba na horizonte navyšovaní a celkovej výške, pričom tieto otázky zostali aj po okrúhlom stole otvorené. Aj SaS požaduje zriadenie pracovnej skupiny.„Jasne hovoríme, že sme za navyšovanie výdavkov a tiež jasne hovoríme, že chceme byť súčasťou jednotlivých tímov alebo komisií, ktoré budú kontrolovať, na čo a akým spôsobom sa financie vynakladajú," povedal predseda SaS Branislav Gröhling s dodatkom, že chcú chrániť každý cent občanov Slovenska, aby nebolo opätovne rozkradnuté.Premiérovi Ficovi odporučil, aby riadil krajinu tak, aby sa tu ľuďom lepšie žilo, a nie riešil také hlúposti, ako by bola neutralita Slovenska. Podotkol, že neutralita by krajinu stála oveľa viac, ako navyšovanie výdavkov na obranu, keď sme v NATO. Poukázal tiež na to, že neutralitu mala aj Ukrajina.„Nevyšla mu téma nedeľných diskusií, nevyšla mu téma dvoch pohlaví, keďže už všetci cítime, že hlasovanie bude odsunuté na september, tak si teraz povedal, že ideme sa rozprávať o neutralite," povedal šéf liberálov na margo Ficových vyjadrení.