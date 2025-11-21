Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

Európska komisia začala konanie voči Slovensku v súvislosti s novelou ústavy


Európska komisia začala konanie voči Slovenskej republike v súvislosti s novelou ústavy, ktorú prijal parlament 26. septembra. Ako informuje



21.11.2025 (SITA.sk) - Európska komisia začala konanie voči Slovenskej republike v súvislosti s novelou ústavy, ktorú prijal parlament 26. septembra.


Ako informuje ČTK, komisia zaslala Slovensku formálnu výzvu vo veci porušenia právnych predpisov, najmä zásad nadradenosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie.

Obavy komisie neboli zohľadnené


Svoje obavy komisia tlmočila slovenským orgánom ešte pred prijatím zmien v ústave, neboli však zohľadnené. Na základe zaslania formálnej výzvy má teraz Slovensko dva mesiace na to, aby odpovedalo na obavy vyjadrené Európskou komisiou.

Konanie má niekoľko fáz. Komisia najprv členskému štátu pošle upozornenie na porušenie práva a potom ešte svoje odôvodnené stanovisko. Až keď štát ani potom nenapraví nedostatky zodpovedajúcim spôsobom, môže sa komisia rozhodnúť obrátiť na únijný súd.

Schválená novela ústavy


Parlament schválil v základnom právnom dokumente štátu okrem iného ustanovenie o zvrchovanosti Slovenskej republiky predovšetkým v otázkach národnej identity. Zmeny umožňujú slovenským orgánom, vrátane súdov, posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo EÚ, vrátane rozsudkov Súdneho dvora.

Podľa Európskej komisie je to v rozpore so zásadou nadradenosti práva Európskej únie, ktorá je základným prvkom právneho poriadku EÚ, spolu so zásadami autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva únie. Aj keď členský štát mení a dopĺňa svoju ústavu, takéto uplatňovanie vnútroštátnej právomoci nemôže obísť potrebu dodržiavať základné zásady práva únie.


Zdroj: SITA.sk - Európska komisia začala konanie voči Slovensku v súvislosti s novelou ústavy © SITA Všetky práva vyhradené.

