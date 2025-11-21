|
|
Piatok 21.11.2025
Meniny má Elvíra
Denník - Správy
Umelá inteligencia v službách priemyslu
Výročné podujatie agentúry SARIO - Slovak Industry VISION Day 2025 - prinieslo jasný obraz o tom, ako sa na tieto zmeny pripravuje slovenský priemysel. Podujatie spojilo zástupcov ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Výročné podujatie agentúry SARIO - Slovak Industry VISION Day 2025 - prinieslo jasný obraz o tom, ako sa na tieto zmeny pripravuje slovenský priemysel.
Podujatie spojilo zástupcov 121 priemyselných lídrov, technologických firiem, výskumných pracovísk a verejného sektora z 11 krajín s cieľom zrýchliť digitalizáciu a posilniť konkurencieschopnosť Slovenska.
"Úspešná implementácia AI je nevyhnutná cesta k dobehnutiu EU," zdôraznil v úvode Branislav Straka, člen predstavenstva ČSOB, generálny partner podujatia.
Účastníci sa zhodli, že digitalizácia už nie je voliteľná. Moderné podniky investujú do inteligentných výrobných liniek, dátovej analytiky, automatizácie procesov či cloudovej infraštruktúry. Firmy, ktoré digitalizáciu odkladajú, strácajú schopnosť reagovať na trhové zmeny, optimalizovať prevádzku a náklady.
Ako jeden zo silných trendov, ktorý môže posilniť inovačný potenciál Slovenska, identifikovali prepájanie tradičného priemyslu s technologickými startupmi. Diskusie sa dotkli taktiež pripravenosti malých a stredných podnikov, pre ktoré sú digitalizačné výzvy často najnáročnejšie a dôležitosti potreby investícií firiem aj do ľudí, nielen do technológií.
"Slovak Industry VISION Day je pre mňa vždy dôkazom, aké silné a tvorivé je slovenské priemyselné prostredie. Keď sa však rozprávame o digitalizácii, nehovoríme o technológiách samých o sebe, ale o odvahe prebudovať spôsob, akým podniky fungujú. Digitálna budúcnosť priemyslu znamená schopnosť slovenských firiem vyrábať rýchlejšie, efektívnejšie a konkurencieschopnejšie. A Slovensko je priemyselná krajina, preto vnímam, že aj našou úlohou zo strany štátu je vytvárať podmienky rovnako pre malé a stredné podniky tak, aby mali priestor, v ktorom sa dá pôsobiť férovo, efektívne a bez zbytočných prekážok. Musíme byť aj odvážni a investovať tam, kde sa rozhoduje o budúcnosti: do energetiky, umelej inteligencie, moderného priemyslu a talentov. Práve tieto oblasti určia, či budeme krajina, ktorá nové technológie len dováža, alebo krajina, ktorá ich sama vyvíja a exportuje. Naďalej preto budeme prinášať také programy, najmä z Plánu obnovy a odolnosti SR, aby sme túto odvahu mohli podporiť," uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák.
"Práve v tomto procese zohráva významnú úlohu aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá roky vytvára priestor, prostredníctvom odborných a kooperačných podujatí, podnikateľských misií, účasti na veľtrhoch a výstavách ako aj vzdelávania, kde sa efektívne prepájajú priemyselné podniky, technologické firmy, verejné inštitúcie a dedikované štátne autority. Vďaka tomu vznikajú partnerstvá s reálnym dopadom na rozvoj slovenského priemyslu a exportu," doplnil Robert Šimončič, výkonný riaditeľ agentúry SARIO.
O konkrétnych spoluprácach a nových príležitostiach na Slovensku aj na zahraničných trhoch rokovali zástupcovia 121 firiem a inštitúcií z 11 krajín sveta v rámci 248 vopred naplánovaných bilaterálnych obchodných rokovaní s odborníkmi, partnermi podujatia aj zástupcami zahraničných obchodných komôr. Odborný obsah a pracovný program doplnil networking a prezentácia inovatívnych projektov a riešení časti EXPO.
