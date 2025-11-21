Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. novembra 2025

Východiskom pre rokovania o mieri na Ukrajine podľa Berlína musí byť terajšia frontová línia


Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Východiskom pre rokovania o ukončení vojny na Ukrajine podľa Nemecka musí byť línia kontaktu, čiže súčasná frontová línia. Vyjadril sa takto hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius, keď dostal otázku o pláne ...



Zdieľať
germany_sweden_09618 1 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Východiskom pre rokovania o ukončení vojny na Ukrajine podľa Nemecka musí byť línia kontaktu, čiže súčasná frontová línia. Vyjadril sa takto hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius, keď dostal otázku o pláne USA na ukončenie vojny, ktorý navrhuje, aby regióny „Krym, Luhanská a Donecká boli uznané za de facto ruské... (a) línia kontaktu by sa zmrazila v Chersonskej a Záporožskej oblasti“.


Podľa 28-bodového mierového návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý má k dispozícii tlačová agentúra AFP, by sa ukrajinská armáda mala stiahnuť z tej časti Doneckej oblasti, ktorú má pod svojou kontrolou. Územie Doneckej oblasti, ktoré by ukrajinská armáda opustila, by sa použilo na vytvorenie „nárazníkovej" zóny. Rusko by sa na základe dohody vzdalo tých ukrajinských území, ktoré ovláda mimo Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti a mimo Krymu.

V súvislosti s návrhom USA, aby sa veľkosť ukrajinskej armády obmedzila na 600-tisíc ľudí, hovorca nemeckej vlády vyhlásil, že ukrajinská armáda „musí zostať schopná sa brániť".

Podľa Trumpovho návrhu by Ukrajina vo svojej ústave zakotvila, že nevstúpi do NATO a Severoatlantická aliancia do svojich stanov zahrnie ustanovenie, že Ukrajinu v budúcnosti za člena neprijme.


Zdroj: SITA.sk - Východiskom pre rokovania o mieri na Ukrajine podľa Berlína musí byť terajšia frontová línia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európska komisia začala konanie voči Slovensku v súvislosti s novelou ústavy
<< predchádzajúci článok
Matovičovci v prieskume šliapu Hlasu na päty, Progresívne Slovensko si tentokrát pohoršilo najviac

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 