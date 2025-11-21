|
Piatok 21.11.2025
Meniny má Elvíra
Denník - Správy
21. novembra 2025
Východiskom pre rokovania o mieri na Ukrajine podľa Berlína musí byť terajšia frontová línia
Východiskom pre rokovania o ukončení vojny na Ukrajine podľa Nemecka musí byť línia kontaktu, čiže súčasná frontová línia. Vyjadril sa takto hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius, keď dostal otázku o pláne ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Východiskom pre rokovania o ukončení vojny na Ukrajine podľa Nemecka musí byť línia kontaktu, čiže súčasná frontová línia. Vyjadril sa takto hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius, keď dostal otázku o pláne USA na ukončenie vojny, ktorý navrhuje, aby regióny „Krym, Luhanská a Donecká boli uznané za de facto ruské... (a) línia kontaktu by sa zmrazila v Chersonskej a Záporožskej oblasti“.
Podľa 28-bodového mierového návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý má k dispozícii tlačová agentúra AFP, by sa ukrajinská armáda mala stiahnuť z tej časti Doneckej oblasti, ktorú má pod svojou kontrolou. Územie Doneckej oblasti, ktoré by ukrajinská armáda opustila, by sa použilo na vytvorenie „nárazníkovej" zóny. Rusko by sa na základe dohody vzdalo tých ukrajinských území, ktoré ovláda mimo Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti a mimo Krymu.
V súvislosti s návrhom USA, aby sa veľkosť ukrajinskej armády obmedzila na 600-tisíc ľudí, hovorca nemeckej vlády vyhlásil, že ukrajinská armáda „musí zostať schopná sa brániť".
Podľa Trumpovho návrhu by Ukrajina vo svojej ústave zakotvila, že nevstúpi do NATO a Severoatlantická aliancia do svojich stanov zahrnie ustanovenie, že Ukrajinu v budúcnosti za člena neprijme.
