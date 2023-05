Európska komisia zlepšila svoju predpoveď rastu ekonomiky Únie a eurozóny, obavy z recesie sa rozptýlili

Trh práce zareaguje mierne

Deficit verejných financií klesol

16.5.2023 (SITA.sk) - Európska ekonomika naďalej prejavuje odolnosť. Nižšie ceny energií, zmenšujúce sa problémy v subdodávkach a silný trh práce podporili v prvom kvartáli 2023 mierny hospodársky rast, vďaka čomu sa rozptýlili obavy z recesie. Európska komisia (EK) preto vylepšila svoju predikciu vývoja ekonomiky Európskej únie (EÚ) a eurozóny. Jej jarná prognóza predpokladá, že v tomto roku hospodárstvo EÚ posilní o 1 percento a v budúcom o 1,7 percenta.Zimná prognóza rátala s tohtoročným rastom len o 0,8 percenta a s rastom v roku 2024 o 1,6 percenta.Podobne EK vylepšila predpoveď rastu ekonomiky eurozóny a očakáva, že v tomto roku sa zväčší o 1,1 percenta a v budúcom o 1,6 percenta. EK o tom informovala v pondelok na svojej internetovej stránke.Komisia však v jarnej prognóze ráta s vyššou infláciou v eurozóne, a to na úrovni 5,8 percenta v tomto roku a vo výške 2,8 percenta v roku 2024.Trh práce Európskej únie podľa EK bude na pomalší rast ekonomiky reagovať len mierne. Zamestnanosť by sa mala v tomto roku zvýšiť o 0,5 percenta a v budúcom roku o 0,4 percenta. Miera nezamestnanosti v EÚ by mala zostať mierne nad hranicou 6 percent.Napriek podporným opatreniam na zmiernenie vysokých cien energií agregovaný deficit verejných financií EÚ v roku 2022 klesol na úroveň 3,4 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).V tomto roku a ešte zreteľnejšie v roku 2024 by znižujúce sa ceny energií mali vládam umožniť postupne ukončiť podporné opatrenia, čo by malo viesť k redukcii deficitu verejných financií na 3,1 percenta HDP v roku 2023 a na 2,4 percenta v budúcom roku.Agregovaný verejný dlh EÚ by podľa prognózy EK mal v budúcom roku klesnúť na 83 percent HDP. Avšak prognózované trajektórie verejných dlhov jednotlivých členov Únie sú výrazne rozdielne, dodala Komisia.