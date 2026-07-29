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29. júla 2026

Európska komisia zvažuje zmiernenie dane pre veľké firmy, chce odblokovať rokovania o rozpočte


Tagy: Rozpočet EÚ viacročný finančný rámec

Európska komisia zvažuje úpravy navrhovanej dane pre veľké podniky, aby zmiernila odpor členských štátov a zvýšila šance na dohodu o budúcom sedemročnom rozpočte Európskej únie. Kritici však upozorňujú, že ...



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gettyimages 506815322 676x380 29.7.2026 (SITA.sk) - Európska komisia zvažuje úpravy navrhovanej dane pre veľké podniky, aby zmiernila odpor členských štátov a zvýšila šance na dohodu o budúcom sedemročnom rozpočte Európskej únie. Kritici však upozorňujú, že navrhované zmeny nemusia vyriešiť hlavné výhrady voči opatreniu.


Európska komisia zvažuje zmiernenie navrhovanej dane pre veľké podniky, ktorá má byť jedným z nových zdrojov príjmov rozpočtu Európskej únie. Ako uvádza web Politico, podľa viacerých predstaviteľov oboznámených s rokovaniami chce výkonný orgán EÚ znížiť počet spoločností, na ktoré by sa daň vzťahovala, aby získal podporu členských štátov.

Komisia uvažuje o oslobodení menej ziskových podnikov od tejto povinnosti a zároveň o zvýšení prahovej hodnoty oprávnenosti tak, aby sa daň netýkala menších a stredne veľkých spoločností. Kritici však upozorňujú, že takéto úpravy znížia očakávané príjmy bez toho, aby odstránili základné problémy navrhovaného opatrenia.

Navrhovaná daň s názvom Corporate Resource for Europe (CORE) je súčasťou balíka piatich nových vlastných zdrojov príjmov EÚ, ktoré Európska komisia predstavila minulý rok. Cieľom je financovať rastúce výdavky na obranu a konkurencieschopnosť, ako aj splácanie dlhu vzniknutého počas pandémie COVID-19 bez výrazného zvyšovania príspevkov členských štátov.

CORE počíta s dodatočným odvodom vo výške 0,1 percenta pre spoločnosti pôsobiace v Európskej únii s čistým obratom presahujúcim 100 miliónov eur. Návrh čelí kritike podnikateľských združení, Európskej ľudovej strany aj viacerých členských štátov, ktoré upozorňujú, že zdaňovanie obratu namiesto zisku môže neprimerane zaťažovať firmy s nižšími ziskovými maržami.

Komisia preto zvažuje, že z pôsobnosti dane vyjme podniky s výrazne klesajúcou ziskovosťou, medzi ktorými by mohli byť aj veľké nemecké automobilky. Zároveň preveruje, či súčasné nastavenie dane voči zahraničným spoločnostiam pôsobiacim na trhu EÚ nevyvoláva riziko rozporu s medzinárodnými obchodnými pravidlami.

Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ a vedie rokovania o budúcom rozpočte, plánuje pred októbrovým samitom lídrov členských štátov predložiť nový balík návrhov na financovanie rozpočtu. Okrem dane CORE sú na stole aj príjmy z uhlíkového mechanizmu CBAM, dane z emisií uhlíka, nevyzbieraného elektronického odpadu či tabakových výrobkov. Európsky parlament zároveň navrhol nové dane z online hazardných hier, kryptofiriem a digitálnych spoločností.

Členské štáty medzičasom znížili navrhovaný viacročný rozpočet EÚ približne o dve percentá oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie, čo podľa predstaviteľov Únie vytvára priestor na zníženie očakávaných príjmov z nových daní.


Zdroj: SITA.sk - Európska komisia zvažuje zmiernenie dane pre veľké firmy, chce odblokovať rokovania o rozpočte © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rozpočet EÚ viacročný finančný rámec
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