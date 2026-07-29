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29. júla 2026
Francúzsko nariadilo prokremeľskej novinárke Ksenii Fjodorovovej aby opustila krajinu
Podľa francúzskych úradov pôsobila ako sprostredkovateľka dezinformačných kampaní organizovaných Kremľom.
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29.7.2026 (SITA.sk) - Podľa francúzskych úradov pôsobila ako sprostredkovateľka dezinformačných kampaní organizovaných Kremľom.
Francúzsko nariadilo kontroverznej ruskej novinárke Ksenii Fjodorovovej opustiť krajinu. Oznámilo to v stredu francúzske ministerstvo vnútra po tom, ako sa stala terčom obvinení zo šírenia propagandy Kremľa vo francúzskych televíznych a rozhlasových médiách.
Odborníci na dezinformácie už dlhší čas upozorňujú na vplyv bývalej novinárky ruskej štátnej televízie RT. Rozhodnutie prichádza v čase, keď sa Francúzsko pripravuje na budúcoročné prezidentské voľby.
Francúzsky denník Libération s odvolaním sa na rozhodnutie o jej vyhostení uviedol, že Fjodorovová pôsobila „ako sprostredkovateľka dezinformačných kampaní organizovaných ruskými úradmi“ s cieľom „destabilizovať verejný poriadok“ vo Francúzsku.
Televízna stanica RT France ukončila činnosť v roku 2023, rok po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin nariadil inváziu na Ukrajinu.
Fjodorovová však vo Francúzsku zostala a získala priestor v médiách patriacich do impéria konzervatívneho miliardára Vincenta Bollorého.
Pravidelne vystupuje v spravodajskej televízii CNews, v rozhlasovej stanici Europe 1 a píše komentáre pre týždenník Le Journal du Dimanche. Podľa kritikov v nich šíri naratívy Kremľa o vojne na Ukrajine a západných krajinách.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko nariadilo prokremeľskej novinárke Ksenii Fjodorovovej aby opustila krajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko nariadilo kontroverznej ruskej novinárke Ksenii Fjodorovovej opustiť krajinu. Oznámilo to v stredu francúzske ministerstvo vnútra po tom, ako sa stala terčom obvinení zo šírenia propagandy Kremľa vo francúzskych televíznych a rozhlasových médiách.
Odborníci na dezinformácie už dlhší čas upozorňujú na vplyv bývalej novinárky ruskej štátnej televízie RT. Rozhodnutie prichádza v čase, keď sa Francúzsko pripravuje na budúcoročné prezidentské voľby.
Ruská propaganda
Francúzsky denník Libération s odvolaním sa na rozhodnutie o jej vyhostení uviedol, že Fjodorovová pôsobila „ako sprostredkovateľka dezinformačných kampaní organizovaných ruskými úradmi“ s cieľom „destabilizovať verejný poriadok“ vo Francúzsku.
Televízna stanica RT France ukončila činnosť v roku 2023, rok po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin nariadil inváziu na Ukrajinu.
Kremeľské naratívy
Fjodorovová však vo Francúzsku zostala a získala priestor v médiách patriacich do impéria konzervatívneho miliardára Vincenta Bollorého.
Pravidelne vystupuje v spravodajskej televízii CNews, v rozhlasovej stanici Europe 1 a píše komentáre pre týždenník Le Journal du Dimanche. Podľa kritikov v nich šíri naratívy Kremľa o vojne na Ukrajine a západných krajinách.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko nariadilo prokremeľskej novinárke Ksenii Fjodorovovej aby opustila krajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
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