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29. júla 2026

Francúzsko nariadilo prokremeľskej novinárke Ksenii Fjodorovovej aby opustila krajinu


Tagy: Dezinformácie Kremeľ proruské aktivity Ruská propaganda

Podľa francúzskych úradov pôsobila ako sprostredkovateľka dezinformačných kampaní organizovaných Kremľom.



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gettyimages 879430524 676x441 29.7.2026 (SITA.sk) - Podľa francúzskych úradov pôsobila ako sprostredkovateľka dezinformačných kampaní organizovaných Kremľom.


Francúzsko nariadilo kontroverznej ruskej novinárke Ksenii Fjodorovovej opustiť krajinu. Oznámilo to v stredu francúzske ministerstvo vnútra po tom, ako sa stala terčom obvinení zo šírenia propagandy Kremľa vo francúzskych televíznych a rozhlasových médiách.

Odborníci na dezinformácie už dlhší čas upozorňujú na vplyv bývalej novinárky ruskej štátnej televízie RT. Rozhodnutie prichádza v čase, keď sa Francúzsko pripravuje na budúcoročné prezidentské voľby.

Ruská propaganda


Francúzsky denník Libération s odvolaním sa na rozhodnutie o jej vyhostení uviedol, že Fjodorovová pôsobila „ako sprostredkovateľka dezinformačných kampaní organizovaných ruskými úradmi“ s cieľom „destabilizovať verejný poriadok“ vo Francúzsku.

Televízna stanica RT France ukončila činnosť v roku 2023, rok po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin nariadil inváziu na Ukrajinu.

Kremeľské naratívy


Fjodorovová však vo Francúzsku zostala a získala priestor v médiách patriacich do impéria konzervatívneho miliardára Vincenta Bollorého.

Pravidelne vystupuje v spravodajskej televízii CNews, v rozhlasovej stanici Europe 1 a píše komentáre pre týždenník Le Journal du Dimanche. Podľa kritikov v nich šíri naratívy Kremľa o vojne na Ukrajine a západných krajinách.


Zdroj: SITA.sk - Francúzsko nariadilo prokremeľskej novinárke Ksenii Fjodorovovej aby opustila krajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dezinformácie Kremeľ proruské aktivity Ruská propaganda
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