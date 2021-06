Trenčín získal britského brankára Bownsa, Buček mieri po roku zo Slovana späť do Nitry

Bowns chytal iba v Británii

Buček sa rozlúči so Slovanom

Nitriansky klub sa teší

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na ostatných dvoch svetových šampionátoch hokejisti Veľkej Británie milo prekvapili a získali si srdcia fanúšikov po celom svete. Medzi nimi bol aj brankár Ben Bowns , ktorý mal veľký podiel na záchrane Britov medzi elitou počas MS 2019 na Slovensku.Chytal aj na nedávno skončenom šampionáte v lotyšskej Rige a v sezóne 2021/2022 bude pôsobiť na Slovensku. Na spolupráci sa dohodol s extraligovou Duklou Trenčín. "Tréner brankárov Peter Kosa s Benom Bownsom dlhšie komunikoval, pričom Ben bol veľmi naklonený myšlienke ísť hrať za náš klub, čo sa nakoniec aj podarilo," referuje Dukla na svojom facebooku. Tridsaťročný Ben Bowns doteraz chytal iba vo Veľkej Británii, výnimkou bol úvod minulej sezóny a krátka zastávka v rakúskom Grazi. Vo vlasti chytal naposledy za tím Nottingham Panthers, predtým strávil šesť sezón v klube Cardiff Devils.V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži sa mladý krídelník Samuel Buček rozhodol pre návrat do rodnej Nitry. Minulú sezónu strávil v Slovane Bratislava, za ktorý odohral 18 duelov s bilanciou 5 gólov a 8 asistencií. Do Slovana šiel práve z Nitry.Zahral si aj vo fínskej Liige za KooKoo (5 zápasov v sezóne 2019/2020) a viac ako dva roky strávil aj v zámorí v USHL a QMJHL."Sme radi, že Samo bude opäť súčasťou nášho mužstva. Vytiahli sme ho už v roku 2015, vtedy ešte len ako 16-ročného do A-tímu a postupne sa vypracoval na lídra. Mrzelo nás, že vlani nezostal v Nitre, ale to už je za nami. Veríme, že sa k tomu rovnako postavia aj fanúšikovia a Samo nadviaže na svoje výkony v drese rodnej Nitry. Sme presvedčení, že má predpoklady patriť k najlepším hráčom v lige,“ povedal prezident klubu Miroslav Kováčik na webe HK Nitra. Klub aj hráč veria, že ich opätovné spojenie je krok správnym krokom. "Mám nejaké osobné veci, kvôli ktorým som sa vrátil. Myslím si, že mám čo klubu dať a vrátiť. Som tu v domácom prostredí, v ktorom som hrával odmalička a vždy sa sem rád vrátim. Je to trochu nostalgia, keď sa vrátite do známeho prostredia. Už sa neviem dočkať sezóny, pretože som bol dlho zranený a hlad po hokeji je u mňa enormný. Dúfam, že pomôžem klubu k dobrým výsledkom a urobíme nejaký dobrý úspech,“ povedal Buček.