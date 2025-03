Weissa potešil výsledok, nie výkon: Málo na to, aby sme dominovali

Tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. bol po postupe do semifinále Slovenského pohára spokojný iba s výsledkom. Jeho zverenci ho v stredajšom zápase v Košiciach príliš nenadchli, hoci ocenil ich defenzívnu činnosť po tom, čo hrali v záverečnej polhodine oslabení a úspešne čelili ofenzívnym snahám domácich. Po tom, čo Slovan dvakrát v priebehu štyroch dní čelil Košiciam, hovoril Weiss aj o očakávanom progrese košického futbalu.





"Myslím si, že do roka budú Košice ašpirant na vrchné priečky. Ak budú takto pokračovať, tak budú dôstojný partner, ktorý bude pravidelne hrať o pohárové miestenky," konštatoval Weiss. Kormidelník "belasých" už aj v predošlých vyjadreniach po zápasoch v Košiciach hovoril s veľkým rešpektom k tamojšiemu futbalu. Podľa neho je FC na dobrej ceste a pod vedením Romana Skuhravého ho čakajú svetlé zajtrajšky.Slovanistov čoskoro čaká prestížny ligový zápas proti Spartaku Trnava. "Derby má svoju históriu, ale zápasy s Košicami sa mu približujú. Hoci sme v lige prehrali s Trnavou či so Žilinou, toto bol pre nás najťažší súper. Košice mali svoju tvár a hrajú dobre," poznamenal Weiss.Podľa skúseného kormidelníka Slovan v stredu miestami zaostával v pohybe. "Bolo to málo na to, aby sme dominovali. Upozorňoval som na to, že košickí hráči na nás vybehnú a budú hrať v systéme, na ktorý sú zvyknutí. Očakával som, že nás budú pressovať. Majú typy hráčov ochotných behať bez lopty. Nám sa hrá potom ťažko, keď máme slabý pohyb bez lopty v medzizónach, v ktorých sa vie otočiť iba Tigran Barseghjan. On napokon aj rozhodol o výsledku a dnes je jednoznačne najlepší hráč ligy."Weissa mrzela aj červená karta pre stredopoliara Danyla Ignatenka. Dostal ju v 58. minúte po druhej žltej. "Hlúpa karta. Je to skúsený hráč, po zápase sa mi za ňu ospravedlnil. Po nej sa hralo na jednu bránku. Klobúk dolu pred mojím mužstvom za to, ako sme to ubránili aj s fantastickým Takáčom. Je to famózny brankár aj chlapec. Bez neho by som tu už ani ja nesedel," poznamenal Weiss.Slovan triumfoval 1:0 vďaka gólu Tigrana Barseghjana z prvého polčasu. Bola to jediná strela hostí na košickú bránku. Košičania prestrieľali súpera 19:3, z toho na bránku 4:1, no defenzíva Slovana nepovolila."Belasí" zvíťazili v Košickej futbalovej aréne dvakrát v priebehu štyroch dní. Pohárovým triumfom nadviazali na výsledok 3:2 z nedeľňajšieho súboja v skupine o titul v Niké lige. Postupom medzi štvoricu semifinalistov splnili cieľ, s ktorým cestovali na východ. "Postup je vždy skvelý, zvlášť po takomto ťažkom zápase. Nevstúpili sme doň ideálne. Nevychádzali nám prihrávky a v prvom polčase sme pokazili veľa lôpt. Keď sme boli oslabení, tak aj sily ubúdali rýchlejšie a viac sme sa sústredili na defenzívu. Nedostali sme gól, hoci Košice mali šance, zvlášť po červenej karte. Chvalabohu, nič neskončilo v bránke," poznamenal obranca Lukáš Pauschek.