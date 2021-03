Európska liga (žreb): Slavia Praha vo štvrťfinále opäť pocestuje na ostrovy, vyzve Arsenal

Odveta bude v Prahe

Ligu vyhrali len dvaja štvrťfinalisti

Zostávajúci program play-off futbalovej Európskej ligy 2020/2021:štvrťfinále (prvé zápasy 8. apríla, odvety 15. apríla)

Granada CF (Šp.) - Manchester United (Angl.)

Arsenal FC (Angl.) - SK Slavia Praha (ČR)

Ajax Amsterdam (Hol.) - AS Rím (Tal.)

GNK Dinamo Záhreb (Chor.) - Villarreal CF (Šp.)

semifinále (prvé zápasy 29. apríla, odvety: 6. mája)

Granada CF (Šp.)/Manchester United (Angl.) - Ajax Amsterdam (Hol.)/AS Rím (Tal.)

GNK Dinamo Záhreb (Chor.)/Villarreal CF (Šp.) - Arsenal FC (Angl.)/SK Slavia Praha (ČR)

finále (26. mája v Gdansku/Poľ.)

GNK Dinamo Záhreb (Chor.)/Villarreal CF (Šp.)/Arsenal FC (Angl.)/SK Slavia Praha (ČR) - Granada CF (Šp.)/Manchester United (Angl.)/Ajax Amsterdam (Hol.)/AS Rím (Tal.)

19.3.2021 - Futbalisti úradujúceho českého šampióna SK Slavia Praha vo štvrťfinále Európskej ligy 2020/2021 vyzvú ďalšieho súpera z Britských ostrovov. Po anglickom Leicestri City a škótskom Glasgowe Rangers si "zošívaní" zmerajú sily s ďalším anglickým tímom - londýnskym Arsenalom.Prvý súboj sa uskutoční 8. apríla v Londýne, odveta o týždeň neskôr v Prahe. Rozhodol o tom piatkový popoludňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Zverenci trénera Jindřicha Trpišovského sa do štvrťfinále EL prebojovali aj pred dvoma rokmi, v jari 2019 v tejto fáze vypadli s iným londýnskym družstvom - FC Chelsea. Platným maximom Slavie v druhej najprestížnejšej klubovej súťaži v Európe je semifinále z ročníka 1995/1996, vo vtedajšom Pohári UEFA sa pražský tím dostal až do semifinále a tam sa rozlúčil po konfrontácii s francúzskym Bordeaux.Piatkový žreb štvrťfinále spojil španielsku Granadu s anglickým Manchestrom United, holandský Ajax Amsterdam s talianskym AS Rím a chorvátskeho zástupcu Dinamo Záhreb so španielskym Villarrealom. Zaujímavosťou je, že spomedzi okteta aktuálnych štvrťfinalistov vyhrali Európsku ligu resp. Pohár UEFA iba Ajax Amsterdam (1992) a Manchester United (2017).Semifinálové súboje EL sú na programe 29. apríla resp. 6. mája, vyvrcholenie súťaže sa uskutoční 26. mája v poľskom Gdansku.