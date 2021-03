Liga majstrov (žreb): Vo štvrťfinále aj súboje Bayern Mníchov – PSG a Real Madrid – Liverpool

Tri anglické kluby

Stvrťfinálové súboje v apríli





Zostávajúci program play-off futbalovej Ligy majstrov 2020/2021:štvrťfinále (prvé zápasy: 6. a 7. apríla, odvety: 13. a 14. apríla)



Manchester City (Angl.) - Borussia Dortmund (Nem.)

FC Porto (Portug.) - FC Chelsea (Angl.)

Bayern Mníchov (Nem.) - Paríž Saint-Germain (Fr.)

Real Madrid (Šp.) - FC Liverpool (Angl.)

semifinále (prvé zápasy: 27. a 28. apríla, odvety: 4. a 5. mája)

Bayern Mníchov (Nem.)/Paríž Saint-Germain (Fr.) - Manchester City (Angl.)/Borussia Dortmund (Nem.)

Real Madrid (Šp.)/FC Liverpool (Angl.) - FC Porto (Portug.)/FC Chelsea (Angl.)

finále (29. mája v Istanbule/Tur.)

Bayern Mníchov (Nem.)/Paríž Saint-Germain (Fr.)/Manchester City (Angl.)/Borussia Dortmund (Nem.) - Real Madrid (Šp.)/FC Liverpool (Angl.)/FC Porto (Portug.)/FC Chelsea (Angl.)





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Obhajca prvenstva vo futbalovej Lige majstrov nemecký Bayern Mníchov nastúpi v aprílovom štvrťfinále play-off v repríze minuloročného finále proti francúzskemu tímu Paríž Saint-Germain . Prvý duel je na programe 6. alebo 7. apríla v Bavorsku, odveta 13. alebo 14. apríla vo francúzskej metropole. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.S istotou sa tak do záverečného duelu LM v tomto ročníku naplánovaného na 29. mája do tureckého Istanbulu prebojuje nanajvýš jeden z minuloročných finalistov. Bayern sa do štvrťfinále dostal cez talianske Lazio Rím , Parížania vyradili španielsky FC Barcelona V ďalších troch štvrťfinálových meraniach síl sa predstavia anglické kluby. Súperom Manchestru City bude nemecká Borussia Dortmund , londýnsky tím FC Chelsea absolvuje dve stretnutia proti portugalskému FC Porto FC Liverpool vyzve posledného španielskeho účastníka súťaže Real Madrid Známe je už aj to, ktoré mužstvá proti sebe môžu hrať v semifinále. Postupujúci z dvojice Bayern - PSG v boji o postup do finále vyzve úspešnejšieho z dua Manchester City, Borussia Dortmund, prvý súboj sa uskutoční v Mníchove alebo Paríži. Druhú semifinálovú dvojicu vytvoria Real Madrid alebo FC Liverpool a FC Porto alebo FC Chelsea, prvý súboj sa odohrá v Madride alebo Liverpoole.Štvrťfinálové súboje LM sú na programe v prvej polovici apríla, semifinálové duely sa budú hrať na prelome apríla a mája. Vyvrcholenie súťaže je naplánované na sobotu 29. mája na Atatürkov olympijský štadión v tureckom Istanbule.