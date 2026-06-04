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04. júna 2026

Malijská vláda zakázala používanie silnejších motocyklov mimo veľkých miest, dôvod znie logicky


Tagy: džihádistické násilie Motocykle Zákaz

Malijské úrady prijali nové bezpečnostné opatrenia v boji proti džihádistickým skupinám. Po novom bude vo väčšine krajiny zakázaná prevádzka motocyklov s objemom motora 125 kubických centimetrov a ...



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gettyimages 1142440594 676x452 4.6.2026 (SITA.sk) - Malijské úrady prijali nové bezpečnostné opatrenia v boji proti džihádistickým skupinám. Po novom bude vo väčšine krajiny zakázaná prevádzka motocyklov s objemom motora 125 kubických centimetrov a viac.


Mali zakázalo používanie motocyklov s objemom motora 125 centimetrov kubických a viac mimo veľkých mestských centier. Opatrenie oznámila vláda v nariadení odvysielanom v stredu v štátnej televízii ako súčasť boja proti džihádistickému povstaniu.

Podľa nariadenia sa zákaz vzťahuje na celé územie krajiny s výnimkou hlavného mesta Bamako, regionálnych metropol a niektorých ďalších mestských oblastí. Motocykle sú v Mali často využívané ozbrojenými džihádistickými skupinami ako hlavný dopravný prostriedok pri presunoch a útokoch.

Úrady zároveň oznámili celoštátne pozastavenie dovozu, tranzitu, predaja, distribúcie a bezplatného rozdávania motocyklov s objemom motora 125 centimetrov kubických a viac, ako aj ich príslušenstva.

Krajina čelí zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii po rozsiahlych koordinovaných útokoch z 25. a 26. apríla, za ktorými stáli džihádisti napojení na teroristickú sieť Al-Kájda a tuarežskí separatisti. Ozbrojené skupiny odvtedy zintenzívnili tlak na vojenskú vládu, ktorá sa dostala k moci po prevrate v roku 2020.

Od 30. apríla džihádisti blokujú viaceré kľúčové cesty vedúce do Bamaka a podľa dostupných informácií podpálili desiatky autobusov a nákladných vozidiel. Ozbrojené skupiny zároveň ovládli viaceré oblasti na severe krajiny vrátane strategicky významného mesta Kidal.

Nové obmedzenia predstavujú ďalší pokus vojenskej junty obmedziť pohyb ozbrojencov a posilniť kontrolu nad územím, na ktorom sa bezpečnostná situácia v posledných týždňoch výrazne zhoršila.


Zdroj: SITA.sk - Malijská vláda zakázala používanie silnejších motocyklov mimo veľkých miest, dôvod znie logicky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: džihádistické násilie Motocykle Zákaz
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