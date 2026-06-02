Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Európska prokuratúra oficiálne upozornila eurokomisiu o hazarde s eurofondmi na Slovensku, hovorí Lexmann
Podotkla, že celé mesiace zdržiavala rezolúciu Európskeho parlamentu o Slovensku, aby vytvorila priestor vláde vykonať kroky na ochranu eurofondov pred korupciou.
Európska prokuratúra oficiálne upozornila Európsku komisiu, že slovenská vláda hazarduje s eurofondmi. Informovala o tom europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) s tým, že Európska prokuratúra v liste konštatuje oslabenie ochrany finančných záujmov EÚ. Ako pripomenula, dôvodom oslabenia tejto ochrany sú nedávne legislatívne zmeny prijaté na Slovensku.
Ficova vláda oslabuje kontrolné mechanizmy
„Nové pravidlá podľa Európskej prokuratúry výrazne znižujú schopnosť štátu zastaviť alebo pozastaviť vyplácanie dotácií prijímateľom, ktorí čelia trestnému stíhaniu alebo obžalobe. Tieto zistenia sú mimoriadne vážnym varovaním a ďalším dôkazom, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) vedome oslabuje kontrolné mechanizmy určené na ochranu verejných financií,“ uviedla europoslankyňa.
Lexmann pripomenula, že kresťanskí demokrati dlhodobo vyzývajú vládu, aby urobila jasné kroky k ochrane eurofondov pred korupciou a nehazardovala s budúcnosťou Slovenska. „Dnes opäť vidíme, že sa tak vôbec nestalo, práve naopak. Informácia o liste Európskej prokuratúry adresovanom Európskej komisii je toho vážnym dôkazom. Jednoznačne z neho vyplýva, že legislatívne kroky vlády týkajúce sa agrodotácií ohrozujú európske finančné záujmy na Slovensku,“ zdôraznila Lexmann.
Zdržiavala rezolúciu Európskeho parlamentu
Podotkla, že celé mesiace zdržiavala rezolúciu Európskeho parlamentu o Slovensku, aby vytvorila priestor vláde vykonať kroky na ochranu eurofondov pred korupciou.
„Dnešný list Európskej prokuratúry je dôkazom, že Robert Fico a jeho vláda bezbreho hazardujú s budúcnosťou našich občanov. Prípadné zastavenie platieb prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry by bolo fatálne nielen pre našich poľnohospodárov, ale aj pre občanov, nakoľko by mohlo dôjsť k výraznému zdraženiu potravín,“ dodala europoslankyňa.
Lexmann zároveň vyzvala vládu Roberta Fica, aby pristúpila ku krokom, ktoré zabezpečia ochranu európskych peňazí a prestala zavádzať verejnosť. Zdôraznila, že SR potrebuje dôveryhodné inštitúcie, transparentné pravidlá a potrebuje účinne bojovať proti korupcii.
Zdroj: SITA.sk - Európska prokuratúra oficiálne upozornila eurokomisiu o hazarde s eurofondmi na Slovensku, hovorí Lexmann © SITA Všetky práva vyhradené.
