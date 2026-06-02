02. júna 2026

Izrael a Libanon začali nové rokovania napriek pokračujúcim útokom


Tagy: americké ministerstvo zahraničia Izraelská vláda izraelské útoky Libanonská vláda Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe

Diplomati rokujú vo Washingtone o deeskalácii konfliktu, zatiaľ čo boje medzi Izraelom a Hizballáhom pokračujú. Veľvyslanci



2.6.2026 (SITA.sk) - Diplomati rokujú vo Washingtone o deeskalácii konfliktu, zatiaľ čo boje medzi Izraelom a Hizballáhom pokračujú.

Veľvyslanci Izraela a Libanonu začali v utorok vo Washingtone nové kolo priamych rokovaní napriek pokračujúcim bojom medzi izraelskou armádou a militantným hnutím Hizballáh.


Ide už o štvrté stretnutie predstaviteľov oboch krajín, ktoré nemajú diplomatické vzťahy. Rokovania na ministerstve zahraničných vecí USA majú trvať dva dni.



Prísľub deeskalácie


Na stretnutí sa zúčastňujú izraelský veľvyslanec v Spojených štátoch Jechiel Leiter, libanonská vyslankyňa Nada Hamádíová Moawadová a poradca amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia Daniel Holler. Predstavitelia pred rokovaniami neposkytli médiám žiadne vyhlásenia.


Rozhovory sa konajú po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že od oboch strán získal prísľub deeskalácie konfliktu.



Útoky pokračujú


Napriek tomu Izrael a Hizballáh naďalej na seba útočia. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok vyhlásil, že Izrael bude pokračovať v útokoch na bašty Hizballáhu v južných predmestiach Bejrútu, ak budú pokračovať útoky na sever Izraela.


V posledných dňoch sa konflikt výrazne vyostril. Izraelská armáda podnikla najhlbší pozemný prienik do Libanonu za posledné dve desaťročia.


Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pondelkové izraelské útoky pri nemocnici v južnom meste Súr zabili štyroch ľudí a ďalších 127 zranili vrátane 39 zamestnancov zdravotníckeho zariadenia.




Zdroj: SITA.sk - Izrael a Libanon začali nové rokovania napriek pokračujúcim útokom © SITA Všetky práva vyhradené.

