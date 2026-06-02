02. júna 2026

V Šuranoch našli mamutí kel, pochádza z obdobia 12-tisíc rokov pred naším letopočtom – FOTO


Objavený bol pri strojovom hĺbení manipulačnej jamy v hĺbke približne 220 centimetrov. Archeologický výskum v rámci projektu



2.6.2026 (SITA.sk) - Objavený bol pri strojovom hĺbení manipulačnej jamy v hĺbke približne 220 centimetrov.


Archeologický výskum v rámci projektu Šurany Industrial Park priniesol ďalší výnimočný nález. K objavom, ktoré pomáhajú odhaľovať život dávnych obyvateľov nášho územia, sa v týchto dňoch zaradil pozostatok prehistorického zvieraťa – mamutí kel.

Ako informovali agentúru SITA vedeckí pracovníci Michal Cheben a Marek Vojteček z Archeologického ústavu SAV v Nitre, fragment kla meria približne 80 až 100 centimetrov a jeho hrúbka dosahuje 8 až 10 centimetrov.

Išlo o jeden z posledných druhov mamutov


Objavený bol pri strojovom hĺbení manipulačnej jamy v hĺbke približne 220 centimetrov. Patrí mamutovi srstnatému (Mammuthus primigenius), vyhynutému druhu, ktorý obýval Euráziu počas pleistocénu a prežíval až do začiatku holocénu. Išlo o jeden z posledných druhov mamutov.

"Nález nesúvisí so skúmanými archeologickými kontextami, keďže sa nachádzal v pôvodných pleistocénnych sedimentoch. Predbežne môžeme povedať, že je z obdobia spred viac ako 12 000 rokov pred naším letopočtom. Nájdený kel sa momentálne stabilizuje a konzervuje v laboratóriách Archeologického ústavu SAV v Nitre. Následne sa bude podrobne analyzovať v spolupráci s odborníkmi z oblasti kvartérnej geológie," uviedol Cheben.

Ako podotkol, nálezy pozostatkov mamuta nie sú na západnom Slovensku ojedinelé. Zo širšieho okolia poznáme viaceré nálezy, ako napríklad z obcí Beša či Salka. Známe sú aj nálezy mamutích zubov z okolia Nitra a z regiónu dolného Považia.

Pozoruhodné nálezy


Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Mateja Ruttkaya priniesol výskum územia budúceho Priemyselného parku Šurany, v ktorom má vyrásť aj závod na výrobu batérií do elektromobilov, mnohé pozoruhodné nálezy. Od konca roka 2024 archeológovia preskúmali približne 100 hektárov plochy a identifikovali osem lokalít s nálezmi z obdobia praveku, včasnej doby dejinnej aj stredoveku.

K najvýznamnejším objavom patrí rozsiahla včasnostredoveká osada zo 7. až 8. storočia, ktorá sa rozprestierala na ploche viac ako päť hektárov. Ide o najväčšiu známu lokalitu tohto typu na Slovensku. Archeológovia tu odkryli zahĺbené obydlia – zemnice s kamennými pieckami a skúmajú jedinečnú lokalita z doby rímskej z konca 2. storočia.

Mimoriadne cenným objavom sú aj hrnčiarske pece z 8. storočia na výrobu keramických nádob, ktoré predstavujú prvý zdokumentovaný nález svojho druhu z obdobia avarského kaganátu na Slovensku. Výsledky výskumov sú v súčasnosti prezentované na výstave v Synagóge v Šuranoch.


Zdroj: SITA.sk - V Šuranoch našli mamutí kel, pochádza z obdobia 12-tisíc rokov pred naším letopočtom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

