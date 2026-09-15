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15. septembra 2026
Európska regulácia obalov brzdí malé e-shopy. Predaj do zahraničia sa im nemusí oplatiť
Niečo vyše mesiaca sa v EÚ uplatňuje nariadenie o obaloch o obalovom odpade (PPWR). Cieľom regulácie má byť obmedzenie používania jednorazových obalov, nerecyklovateľných obalov či obmedzenie tzv. večných ...
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Nariadenie platí od roku 2025, ale 12. augusta 2026 sa začala uplatňovať väčšina povinností, a to nielen pre výrobcov obalov, ale aj pre tých, ktorí uvádzajú tieto obaly do obehu, teda predajcovia tovaru, ktorí ho v obale doručia spotrebiteľovi.
Takzvaná rozšírená zodpovednosť výrobcov ukladá povinnosti súvisiace s obalom po skončení jeho použitia na toho, kto uviedol tovar s týmto obalom na trh. Pod výrobcom sa však rozumie nielen fyzický výrobca obalu, ale aj distribútor tovaru, či predajca koncovému zákazníkovi, napríklad e-shop.
Rovnaké povinnosti pre Amazon aj drobný e-shop
Práve malých a stredných e-shopov z menších krajín sa nariadenie svojimi administratívnymi nárokmi dotkne najviac. Pokiaľ chce slovenský e-shop dodávať svoj tovar do iných štátov Únie, musí sa registrovať v každej krajine EÚ osobitne, uzavrieť dohodu s miestnym spracovateľom odpadu, ustanoviť autorizovaného zástupcu, vykazovať množstvo obalov a, samozrejme, platiť poplatky za nakladanie z odpadom.
Toto samozrejme so sebou prináša zásadné administratívne a aj finančné náklady, z ktorých sa len časť viaže na skutočne dovezený objem obalov.
Veľké spoločnosti fixné náklady rozpustia vo vysokom objeme zásielok. Pre menšie alebo malé firmy, ktoré do určitej krajiny predajú tovar len občas, alebo v menších objemoch to znamená, že fixné náklady na možnosť predávať v konkrétnej krajine poľahky prevýšia potenciálne zisky z daného trhu.
Náklady na registračné poplatky sa v jednotlivých krajinách sa líšia, ale pokiaľ chce firma dodávať tovar do celej EÚ, tak ročné fixné náklady môžu blížiť k úrovni 30 000 eur.
Malé e-shopy obmedzujú predaj do zahraničia
Už po niekoľkých týždňoch uplatňovania nariadenia sa dá zaznamenať, že menší predajcovia začínajú pristupovať ku geoblokácii a predávajú buď len na domácom trhu, alebo len na vybraných trhoch. Zákazník sa tak častejšie dozvedá, že tovar nie je možné doručiť do jeho krajiny.
Z pohľadu predajcu, ktorý sa rozhodol ostať len na domácom trhu, je to vedomé rozhodnutie pripraviť sa o časť tržieb a rast. Pochopiteľne to viac postihuje e-shopy z malých krajín, ako je Slovensko. Ak sa rozhodne nemecký e-shop ostať len na domácom trhu, je to stále trh s 83 miliónmi zákazníkov a rozhodnutie nedodávať tovar trebárs na Slovensko sa ho až tak nedotkne.
186,5 kg obalového odpadu na priemerného Európana
Iniciatíva riešiť problematiku obalov na európskej úrovni mala veľmi dobré dôvody. Z dát z rokov 2020 a 2021 vyplynulo, že na obaly sa používa 40 % plastov a 50 % papiera používaného v Únii a obaly tvoria 36 % tuhého komunálneho odpadu. Obaly majú navyše nízku mieru opätovného použitia ako aj recyklácie.
Na ilustráciu v roku 2022 vzniklo v Európe 186,5 kg obalového odpadu na osobu, pričom bez prijatia opatrení sa do roku 2030 odhadoval nárast na 209 kg.
Nariadenie prijal Európsky parlament v apríli 2024 a v decembri 2024 bolo schválené v Rade EÚ, čiže zástupcami vlád členských krajín Únie. Za hlasovalo 25 krajín vrátane Slovenska, hlasovania sa zdržalo Rakúsko a Malta.
Nariadenie reguluje na celoeurópskej úrovni prítomnosti škodlivých látok obaloch, nutnosť uvádzať na trh recyklovateľné obaly, postupne budú obaly musieť byť vyrobené z nejakej časti z recyklovaného materiálu, upravuje sa napríklad používanie prinesených obalov v gastre, ako aj zákaz používania viacerých druhov jednorazových obalov od roku 2030.
Prekážka spoločného trhu, ale črtá sa zmena
Napriek dôležitým a užitočným cieľom nariadenia, administratívna a spojená finančná náročnosť núti malých predajcov stiahnuť sa na domáci trh a nariadenie v súčasnej podobe je tak aj prekážkou rozvoja spoločného trhu EÚ.
Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Veronika Cifrová Ostrihoňová (PS/Obnovme Európu) v stanovisku pre SITA uviedla, že nastavenie povinnosti ako sú zakotvené v nariadení PPWR považuje za reálny problém pre mikro a malé e-shopy.
„Viaceré z nich sa už obrátili na mňa aj na našu delegáciu v EP, pretože po začatí uplatňovania nových pravidiel musia zvažovať, či sa im vôbec oplatí pokračovať v predaji do ďalších členských štátov,“ uviedla.
Cieľ znižovať množstvo obalového odpadu a zodpovednosť výrobcov za obaly, ktoré uvádzajú na trh považuje za správne. „Regulácia však musí byť primeraná. Ak fixné administratívne náklady spôsobia, že sa e-shopu neoplatí predať ani menšie množstvo výrobkov zákazníkom v inom členskom štáte, vzniká de facto prekážka voľného pohybu tovaru,“ konštatuje europoslankyňa.
Riešením by malo byť výrazné zjednodušenie povinností, napríklad na princípe jednotného európskeho registračného miesta. Podľa naj prebiehajú v Európskom parlamente konštruktívne rokovania, kde podané návrhy smerujú k pozastaveniu ustanovenia pre mikro a malé podniky.
Problematikou sa bude zaoberať aj plénum Európskeho parlamentu počas septembrového zasadnutia. Na stredu 16. septembra je naplánovaná rozprava o vplyve vykonávania nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov na malé a stredné podniky, jeho administratívnom zaťažení a výzvach, ktoré predstavuje pre európsky jednotný trh.
Ostrihoňová pripomína, že Európska komisia už navrhla pozastaviť povinnosť vymenovať splnomocneného zástupcu pre plnenie EPR povinností. Rokovania o návrhu sa však na úrovni členských štátov zastavili.
„Vyzvali sme preto 7. septembra predsedu vlády Roberta Fica na urgentné znovuotvorenie tohto návrhu v Rade ministrov,“ uzatvára Ostrihoňová.
Ministerstvo víta otvorenie diskusie
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) vníma potrebu, aby malé podnikateľské subjekty v obalovom segmente mali primerané úľavy a aby administratívne požiadavky, poplatky či ďalšie opatrenia neohrozovali ich podnikateľskú činnosť, uvádza sa v stanovisku pre SITA.
„Podporujeme otvorenie diskusie o zjednodušení systému, najmä zavedením výnimky pre výrobcov, ktorí uvádzajú na trh malé množstvá obalov. Ako možné riešenie vidíme napríklad množstvový limit obdobný hranici 100 kg ročne, ktorá bola doteraz uplatňovaná v slovenskej legislatíve,“ dodáva MŽP.
Zdroj: SITA.sk - Európska regulácia obalov brzdí malé e-shopy. Predaj do zahraničia sa im nemusí oplatiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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