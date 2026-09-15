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15. septembra 2026

Pápež vrátil kardinálom platy, ktoré František okresal počas pandémie. Zarábajú až 5-tisíc eur mesačne


Tagy: COVID-19 kardináli Platy

Lev XIV. zrušil úsporné opatrenie svojho predchodcu po viac ako piatich rokoch. Rozhodnutie oznámil v deň svojich 71. narodenín, vyššie mzdy platia od začiatku septembra. Pápež



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vatican_pope_66752 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Lev XIV. zrušil úsporné opatrenie svojho predchodcu po viac ako piatich rokoch. Rozhodnutie oznámil v deň svojich 71. narodenín, vyššie mzdy platia od začiatku septembra.


Pápež Lev XIV. obnovil platy kardinálov a vysokopostavených predstaviteľov Vatikánu na úroveň spred pandémie ochorenia COVID-19. Zrušil tým úsporné opatrenie, ktoré v roku 2021 zaviedol jeho predchodca František v reakcii na finančné problémy Svätej stolice.

František počas pandémie znížil platy kardinálov o desať percent a vysokopostavených vatikánskych predstaviteľov o osem percent. Cieľom bolo zmierniť tlak na financie Svätej stolice, ktorú okrem pandémie trápili aj dlhodobé rozpočtové deficity.

Lev XIV. v dekréte zverejnenom v pondelok, v deň svojich 71. narodenín, rozhodol o zrušení opatrenia s účinnosťou od 1. septembra 2026.

Znižovanie platov bolo podľa pápeža „nevyhnutné na zvládnutie mimoriadnej výzvy pandémie“, v súčasnosti ho však už možno ukončiť. Vatikánske inštitúcie majú zároveň pokračovať v úsilí o zabezpečenie svojej „ekonomickej udržateľnosti“.

Rozhodnutie sa nebude uplatňovať spätne. Kardinál pôsobiaci v Rímskej kúrii, teda ústrednej správe Katolíckej cirkvi, podľa odhadov zarába približne 4 500 až 5 000 eur mesačne.

Finančná situácia Svätej stolice pritom vykazuje známky zlepšenia. Vatikánska banka vo svojej výročnej správe zverejnenej v máji oznámila čistý zisk 51 miliónov eur.

Lev XIV. v pondelok vydal aj ďalší dekrét, ktorým zrušil plán svojho predchodcu presunúť časť vatikánskych archívov mimo územia mestského štátu. Namiesto toho má vo Vatikáne vzniknúť nová budova na ich uloženie.


Zdroj: SITA.sk - Pápež vrátil kardinálom platy, ktoré František okresal počas pandémie. Zarábajú až 5-tisíc eur mesačne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: COVID-19 kardináli Platy
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