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15. septembra 2026
Hlavné pojednávanie s policajtom Juhásom začalo, predmetom súdu sú nahrávky z chaty v Čifároch
Tagy: Minister obrany SR Pojednávanie Premiér Slovenskej republiky šéf Slovenskej informačnej služby Zneužitie právomoci verejného činiteľa
Policajtovi hrozí trest na štyri až desať rokov za zneužitie právomoci. Na Okresnom súde v Nitre sa začalo hlavné
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15.9.2026 (SITA.sk) - Policajtovi hrozí trest na štyri až desať rokov za zneužitie právomoci.
Na Okresnom súde v Nitre sa začalo hlavné pojednávanie s policajtom Martinom Juhásom, vďaka ktorému vznikli odposluchy z poľovníckej chaty v Čifároch v okrese Levice. Ako v tejto súvislosti pripomenul Denník N, prokurátor na neho podal obžalobu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, za čo mu hrozí trest na štyri roky až 10 rokov.
Juhás na utorkovom pojednávaní vyhlásil, že je nevinný a začal vypovedať. Ešte predtým jeho obhajca Roman Kvasnica spochybnil obžalobu s tým, že nemá žiaden súvis s právnym štátom.
„Ako poškodení v konaní vystupuje premiér Robert Fico, ktorý si neuplatnil v konaní náhradu škody. Okrem neho aj advokát Marek Para, šéf SIS Pavol Gašpar či minister Robert Kaliňák. Tí si uplatňujú náhradu škody po 30-tisíc eur. Gašpara mladšieho a Kaliňáka zastupuje ako právny zástupca v konaní David Lindtner. Poškodeným je v prípade aj nebohý Miroslav Bödör, ktorého rodinu zastupuje Michal Mandzák,“ uviedol denník.
Prokurátor podľa Denníka N postavil obžalobu na tom, že Juhás si vymyslel podozrenia z pytliactva, aby získal pomocou prokurátora a súdu súhlas na nasadenie obrazovo-zvukových záznamov do okolia chaty. Stalo sa tak začiatkom roka 2021.
„Neskôr vyšetrovanie viedol pre podozrenie z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, vďaka čomu získal súhlas na nasadenie odposluchov priamo v spoločenskej miestnosti chaty. Práve odtiaľ vznikli známe nahrávky, ktoré na jeseň 2021 unikli do médií,“ doplnil denník.
Zdroj: SITA.sk - Hlavné pojednávanie s policajtom Juhásom začalo, predmetom súdu sú nahrávky z chaty v Čifároch © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Okresnom súde v Nitre sa začalo hlavné pojednávanie s policajtom Martinom Juhásom, vďaka ktorému vznikli odposluchy z poľovníckej chaty v Čifároch v okrese Levice. Ako v tejto súvislosti pripomenul Denník N, prokurátor na neho podal obžalobu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, za čo mu hrozí trest na štyri roky až 10 rokov.
Juhás na utorkovom pojednávaní vyhlásil, že je nevinný a začal vypovedať. Ešte predtým jeho obhajca Roman Kvasnica spochybnil obžalobu s tým, že nemá žiaden súvis s právnym štátom.
„Ako poškodení v konaní vystupuje premiér Robert Fico, ktorý si neuplatnil v konaní náhradu škody. Okrem neho aj advokát Marek Para, šéf SIS Pavol Gašpar či minister Robert Kaliňák. Tí si uplatňujú náhradu škody po 30-tisíc eur. Gašpara mladšieho a Kaliňáka zastupuje ako právny zástupca v konaní David Lindtner. Poškodeným je v prípade aj nebohý Miroslav Bödör, ktorého rodinu zastupuje Michal Mandzák,“ uviedol denník.
Prokurátor podľa Denníka N postavil obžalobu na tom, že Juhás si vymyslel podozrenia z pytliactva, aby získal pomocou prokurátora a súdu súhlas na nasadenie obrazovo-zvukových záznamov do okolia chaty. Stalo sa tak začiatkom roka 2021.
„Neskôr vyšetrovanie viedol pre podozrenie z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, vďaka čomu získal súhlas na nasadenie odposluchov priamo v spoločenskej miestnosti chaty. Práve odtiaľ vznikli známe nahrávky, ktoré na jeseň 2021 unikli do médií,“ doplnil denník.
Zdroj: SITA.sk - Hlavné pojednávanie s policajtom Juhásom začalo, predmetom súdu sú nahrávky z chaty v Čifároch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister obrany SR Pojednávanie Premiér Slovenskej republiky šéf Slovenskej informačnej služby Zneužitie právomoci verejného činiteľa
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