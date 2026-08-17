|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2026
Kushner rokoval s Hamasom, teraz sa snaží presvedčiť Netanjahua o pláne pre Gazu
Trumpov vyslanec rokoval s vedením Hamasu o odzbrojení hnutia a jeho budúcej úlohe v Gaze. Izraelský premiér však plán naďalej odmieta. Vyslanec amerického prezidenta
Zdieľať
17.8.2026 (SITA.sk) - Trumpov vyslanec rokoval s vedením Hamasu o odzbrojení hnutia a jeho budúcej úlohe v Gaze. Izraelský premiér však plán naďalej odmieta.
Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v snahe oživiť mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerove rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte.
Kushner v nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Chalílom al-Hajjom.
Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadoval, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe Pásma Gazy.
Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanjahu kladie na prípadnú dohodu.
Predstaviteľ Hamasu uviedol, že hnutie je pripravené plán podporiť, zároveň však očakáva tlak Washingtonu na Izrael.
„Hamas požaduje, aby americká administratíva tlačila na Netanjahuovu vládu, aby dodržiavala a uskutočnila dohodu o pláne,“ povedal.
Netanjahu minulý týždeň plán odmietol a vyhlásil, že izraelské jednotky z Pásma Gazy nestiahne.
Jeho postoj prichádza napriek uisteniu vysokého predstaviteľa Trumpovej Rady mieru pre Gazu Nikolaja Mladenova, že Izrael nebude musieť začať sťahovanie vojakov, kým Hamas nebude úplne odzbrojený.
Napätie zvyšuje aj vyjadrovanie krajne pravicových členov izraelskej vlády. Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir vyzval na každodenné cielené zabíjanie ľudí v Gaze.
Izraelské nálety sa po prestávke opäť zintenzívnili. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze zahynulo od začiatku prímeria 10. októbra najmenej 1 265 Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie hlásila päť svojich padlých.
Zdroj: SITA.sk - Kushner rokoval s Hamasom, teraz sa snaží presvedčiť Netanjahua o pláne pre Gazu © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v snahe oživiť mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerove rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte.
Kushner v nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Chalílom al-Hajjom.
Musia odovzdať zbrane
Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadoval, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe Pásma Gazy.
Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanjahu kladie na prípadnú dohodu.
Predstaviteľ Hamasu uviedol, že hnutie je pripravené plán podporiť, zároveň však očakáva tlak Washingtonu na Izrael.
„Hamas požaduje, aby americká administratíva tlačila na Netanjahuovu vládu, aby dodržiavala a uskutočnila dohodu o pláne,“ povedal.
Úplné odzbrojenie
Netanjahu minulý týždeň plán odmietol a vyhlásil, že izraelské jednotky z Pásma Gazy nestiahne.
Jeho postoj prichádza napriek uisteniu vysokého predstaviteľa Trumpovej Rady mieru pre Gazu Nikolaja Mladenova, že Izrael nebude musieť začať sťahovanie vojakov, kým Hamas nebude úplne odzbrojený.
Militantný minister
Napätie zvyšuje aj vyjadrovanie krajne pravicových členov izraelskej vlády. Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir vyzval na každodenné cielené zabíjanie ľudí v Gaze.
Izraelské nálety sa po prestávke opäť zintenzívnili. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze zahynulo od začiatku prímeria 10. októbra najmenej 1 265 Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie hlásila päť svojich padlých.
Zdroj: SITA.sk - Kushner rokoval s Hamasom, teraz sa snaží presvedčiť Netanjahua o pláne pre Gazu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Požiar hotela a tlačenica pri chráme zabili v Indii 15 ľudí
Požiar hotela a tlačenica pri chráme zabili v Indii 15 ľudí
<< predchádzajúci článok
Európska sieť súdnych rád podporila nezávislosť Medzinárodného trestného súdu
Európska sieť súdnych rád podporila nezávislosť Medzinárodného trestného súdu