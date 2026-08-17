Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. augusta 2026

Kushner rokoval s Hamasom, teraz sa snaží presvedčiť Netanjahua o pláne pre Gazu


Tagy: Izraelská vláda Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Rada mieru

Trumpov vyslanec rokoval s vedením Hamasu o odzbrojení hnutia a jeho budúcej úlohe v Gaze. Izraelský premiér však plán naďalej odmieta. Vyslanec amerického prezidenta



Zdieľať
switzerland_davos_trump_28049 676x452 17.8.2026 (SITA.sk) - Trumpov vyslanec rokoval s vedením Hamasu o odzbrojení hnutia a jeho budúcej úlohe v Gaze. Izraelský premiér však plán naďalej odmieta.


Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v snahe oživiť mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý izraelský premiér zatiaľ odmieta. Stretnutiu predchádzali Kushnerove rokovania s predstaviteľmi Hamasu v Egypte.

Kushner v nedeľu rokoval v meste El Alamein s novým vodcom Hamasu Chalílom al-Hajjom.

Musia odovzdať zbrane


Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami požadoval, aby hnutie overiteľne odovzdalo zbrane a vzdalo sa akejkoľvek budúcej úlohy pri správe Pásma Gazy.

Práve odzbrojenie Hamasu je jednou z hlavných podmienok, ktoré Netanjahu kladie na prípadnú dohodu.

Predstaviteľ Hamasu uviedol, že hnutie je pripravené plán podporiť, zároveň však očakáva tlak Washingtonu na Izrael.

„Hamas požaduje, aby americká administratíva tlačila na Netanjahuovu vládu, aby dodržiavala a uskutočnila dohodu o pláne,“ povedal.

Úplné odzbrojenie


Netanjahu minulý týždeň plán odmietol a vyhlásil, že izraelské jednotky z Pásma Gazy nestiahne.

Jeho postoj prichádza napriek uisteniu vysokého predstaviteľa Trumpovej Rady mieru pre Gazu Nikolaja Mladenova, že Izrael nebude musieť začať sťahovanie vojakov, kým Hamas nebude úplne odzbrojený.

Militantný minister


Napätie zvyšuje aj vyjadrovanie krajne pravicových členov izraelskej vlády. Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir vyzval na každodenné cielené zabíjanie ľudí v Gaze.

Izraelské nálety sa po prestávke opäť zintenzívnili. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze zahynulo od začiatku prímeria 10. októbra najmenej 1 265 Palestínčanov. Izraelská armáda za rovnaké obdobie hlásila päť svojich padlých.


Zdroj: SITA.sk - Kushner rokoval s Hamasom, teraz sa snaží presvedčiť Netanjahua o pláne pre Gazu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelská vláda Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Rada mieru
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Požiar hotela a tlačenica pri chráme zabili v Indii 15 ľudí
<< predchádzajúci článok
Európska sieť súdnych rád podporila nezávislosť Medzinárodného trestného súdu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 