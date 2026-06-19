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19. júna 2026
Európska únia chce posilniť obranu proti prílevu čínskych výrobkov
Lídri členských štátov Európskej únie sa zhodli na potrebe posilniť obchodné nástroje na ochranu európskeho priemyslu pred rastúcim prílevom čínskych výrobkov. Zároveň však zdôraznili, že Brusel má ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Lídri členských štátov Európskej únie sa zhodli na potrebe posilniť obchodné nástroje na ochranu európskeho priemyslu pred rastúcim prílevom čínskych výrobkov. Zároveň však zdôraznili, že Brusel má pokračovať v konštruktívnom dialógu s Pekingom.
Predstavitelia členských krajín Európskej únie sa na samite v Bruseli dohodli, že Európska komisia má pripraviť nové a silnejšie nástroje obchodnej obrany, ktoré by pomohli čeliť rastúcemu prílevu čínskeho exportu. Brusel dlhodobo upozorňuje, že nadmerná závislosť od Číny predstavuje riziko pre európsky priemysel a môže Úniu vystaviť ekonomickému nátlaku či výpadkom dodávateľských reťazcov.
Počas približne dvojhodinovej pracovnej večere diskutovali lídri o tom, ako reagovať na rastúci obchodný deficit voči Číne. Ten vlani dosiahol približne 360 miliárd eur, keď hodnota čínskeho vývozu do EÚ výrazne prevýšila európsky export opačným smerom.
Po skončení rokovaní predstaviteľ EÚ uviedol, že členské štáty poverili Európsku komisiu pokračovať „v konštruktívnom dialógu s našimi hlavnými ekonomickými partnermi“ a zároveň „rozvíjať a prípadne doplniť súbor nástrojov v oblasti obchodnej obrany“. Cieľom je zabezpečiť, aby mala Únia „všetky nástroje, ktoré potrebuje na ochranu svojich záujmov a znižovanie rizík“.
Hoci medzi členskými štátmi panuje zhoda na tom, že závislosť od Číny je problém, názory na spôsob riešenia sa líšia. Španielsky premiér Pedro Sánchez pred rokovaním zdôraznil potrebu spolupráce s Pekingom. „Potrebujeme priateľov, potrebujeme vyvážené vzťahy, musíme byť pragmatickí a budovať mosty s veľkými ekonomikami a potenciálnymi spojencami, akým je aj Čína,“ povedal novinárom.
Jednou z diskutovaných možností je vytvorenie nového nástroja umožňujúceho zavádzať clá na konkrétne sektory, napríklad chemický priemysel alebo zelené technológie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už minulý mesiac vyzval na vznik „európskeho ekvivalentu článku 301“, teda obchodného nástroja, ktorý využíva americký prezident Donald Trump pri zavádzaní ciel. Macron argumentoval, že v hre je „európska suverenita“.
Nemecko, ktoré bolo doteraz vzhľadom na možné odvetné opatrenia Pekingu opatrnejšie, naznačilo väčšiu otvorenosť novým riešeniam. Nemecký predstaviteľ uviedol, že Berlín je „otvorený“ novým nástrojom, pokiaľ budú potrebné a nebudú zamerané na konkrétnu krajinu. Írsky premiér Micheál Martin zároveň upozornil, že EÚ musí dôkladne zvážiť možné dôsledky každého nového mechanizmu.
Európska únia však podľa všetkého nemá záujem vyvolať širšiu obchodnú vojnu s Čínou. Obavy z odvetných krokov sú reálne. Po tom, ako EÚ v roku 2024 zvýšila clá na čínske elektromobily, Peking zaviedol antidumpingové clá na európsky koňak. Čína zároveň pohrozila ďalšími opatreniami, ak Brusel prijme pravidlá obmedzujúce účasť niektorých zahraničných výrobkov vo verejných obstarávaniach. Európska komisia preto naďalej uprednostňuje rokovania a hľadanie riešení prostredníctvom dialógu.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia chce posilniť obranu proti prílevu čínskych výrobkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Predstavitelia členských krajín Európskej únie sa na samite v Bruseli dohodli, že Európska komisia má pripraviť nové a silnejšie nástroje obchodnej obrany, ktoré by pomohli čeliť rastúcemu prílevu čínskeho exportu. Brusel dlhodobo upozorňuje, že nadmerná závislosť od Číny predstavuje riziko pre európsky priemysel a môže Úniu vystaviť ekonomickému nátlaku či výpadkom dodávateľských reťazcov.
Počas približne dvojhodinovej pracovnej večere diskutovali lídri o tom, ako reagovať na rastúci obchodný deficit voči Číne. Ten vlani dosiahol približne 360 miliárd eur, keď hodnota čínskeho vývozu do EÚ výrazne prevýšila európsky export opačným smerom.
Po skončení rokovaní predstaviteľ EÚ uviedol, že členské štáty poverili Európsku komisiu pokračovať „v konštruktívnom dialógu s našimi hlavnými ekonomickými partnermi“ a zároveň „rozvíjať a prípadne doplniť súbor nástrojov v oblasti obchodnej obrany“. Cieľom je zabezpečiť, aby mala Únia „všetky nástroje, ktoré potrebuje na ochranu svojich záujmov a znižovanie rizík“.
Hoci medzi členskými štátmi panuje zhoda na tom, že závislosť od Číny je problém, názory na spôsob riešenia sa líšia. Španielsky premiér Pedro Sánchez pred rokovaním zdôraznil potrebu spolupráce s Pekingom. „Potrebujeme priateľov, potrebujeme vyvážené vzťahy, musíme byť pragmatickí a budovať mosty s veľkými ekonomikami a potenciálnymi spojencami, akým je aj Čína,“ povedal novinárom.
Jednou z diskutovaných možností je vytvorenie nového nástroja umožňujúceho zavádzať clá na konkrétne sektory, napríklad chemický priemysel alebo zelené technológie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už minulý mesiac vyzval na vznik „európskeho ekvivalentu článku 301“, teda obchodného nástroja, ktorý využíva americký prezident Donald Trump pri zavádzaní ciel. Macron argumentoval, že v hre je „európska suverenita“.
Nemecko, ktoré bolo doteraz vzhľadom na možné odvetné opatrenia Pekingu opatrnejšie, naznačilo väčšiu otvorenosť novým riešeniam. Nemecký predstaviteľ uviedol, že Berlín je „otvorený“ novým nástrojom, pokiaľ budú potrebné a nebudú zamerané na konkrétnu krajinu. Írsky premiér Micheál Martin zároveň upozornil, že EÚ musí dôkladne zvážiť možné dôsledky každého nového mechanizmu.
Európska únia však podľa všetkého nemá záujem vyvolať širšiu obchodnú vojnu s Čínou. Obavy z odvetných krokov sú reálne. Po tom, ako EÚ v roku 2024 zvýšila clá na čínske elektromobily, Peking zaviedol antidumpingové clá na európsky koňak. Čína zároveň pohrozila ďalšími opatreniami, ak Brusel prijme pravidlá obmedzujúce účasť niektorých zahraničných výrobkov vo verejných obstarávaniach. Európska komisia preto naďalej uprednostňuje rokovania a hľadanie riešení prostredníctvom dialógu.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia chce posilniť obranu proti prílevu čínskych výrobkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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