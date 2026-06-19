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19. júna 2026
Pri útoku na letisko v Nigeri zahynulo 11 vojakov, prihlásila sa skupina napojená na Al-Kájdu
Tagy: džihádistické násilie
Pri útoku na medzinárodné letisko v hlavnom meste Nigeru zahynulo najmenej 11 vojakov a dvaja civilisti. K útoku sa prihlásila džihádistická skupina napojená na teroristickú sieť Al-Kájda, ktorá tvrdí, že ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Pri útoku na medzinárodné letisko v hlavnom meste Nigeru zahynulo najmenej 11 vojakov a dvaja civilisti. K útoku sa prihlásila džihádistická skupina napojená na teroristickú sieť Al-Kájda, ktorá tvrdí, že zasiahla aj susednú vojenskú základňu.
Džihádistická skupina napojená na Al-Kájdu sa prihlásila k štvrtkovému útoku na medzinárodné letisko Diori Hamani v hlavnom meste Nigeru Niamey. Podľa nigérského ministerstva obrany si útok vyžiadal najmenej 11 mŕtvych vojakov a dvoch civilistov. Bezpečnostné sily pri obrane objektu zabili 22 útočníkov.
Streľba sa ozvala v skorých ranných hodinách a podľa miestnych obyvateľov trvala niekoľko hodín. Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM), ktorá predstavuje saharskú vetvu Al-Kájdy, večer v stručnom vyhlásení uviedla, že vykonala „samovražedný útok“ na letisko a priľahlú vojenskú základňu.
Jeden z obyvateľov pre AFP uviedol: „Prvé výstrely som počul okolo šiestej hodiny. Streľba prichádzala od vstupu na letisko.“ Zdroj z letiska povedal, že ozbrojenci prišli k bezpečnostnej kontrole taxíkom, kde narazili na „tvrdý odpor“ bezpečnostných síl. Niektorí z útočníkov mali podľa ministerstva obrany na sebe výbušné pásy.
Ministerstvo obrany informovalo, že štyria ľudia utrpeli zranenia a približne 20 podozrivých zadržali. Zároveň zdôraznilo, že letisko je „úplne zabezpečené a zostáva otvorené pre leteckú dopravu“. Sledovací portál Flightradar24 však zaznamenal presmerovanie alebo meškanie viacerých letov smerujúcich do Niamey.
Útok prišiel len šesť mesiacov po podobnom incidente z januára, keď sa terčom ozbrojencov stalo letisko a susedná základňa vojenských dronov. K tomu útoku sa prihlásila organizácia Islamský štát v Saheli. Vtedajší útok si vyžiadal 20 mŕtvych útočníkov a štyroch zranených vojakov. Nigérské úrady opakovane obviňujú Francúzsko z podpory džihádistov, čo Paríž odmieta. Ministerstvo obrany aj tentoraz označilo útočníkov za „ozbrojených žoldnierov platených Francúzskom prezidenta Emmanuela Macrona“.
Vodca vojenskej junty Abdourahamane Tiani po januárovom útoku priznal, že incident umožnila „trhlina v systéme“, pričom cieľom útočníkov podľa neho bolo „zničiť vzdušné kapacity armády“. V uplynulých týždňoch preto úrady zbúrali tisíce nelegálnych obydlí v okolí letiska, ktoré podľa nich predstavovali bezpečnostné riziko a mohli byť infiltrované džihádistami. Súčasťou opatrení bolo aj rozšírenie bezpečnostného oplotenia a inštalácia viac než 350 kamier.
Analytik spoločnosti Mintel World Hasret Kargin upozornil, že opakované útoky naznačujú pretrvávajúce bezpečnostné nedostatky. „Skutočnosť, že útok sa opäť začal ráno a trval dlhý čas, naznačuje, že prijaté opatrenia zatiaľ neboli účinné,“ povedal. Dodal, že „ľahkosť, s akou sa tieto útoky vykonávajú, tiež naznačuje, že útočníci sú schopní získavať informácie zvnútra“.
Niger spolu so susednými Mali a Burkinou Faso, ktoré rovnako vedú vojenské junty, čelí už desať rokov násiliu zo strany skupín napojených na Islamský štát a Al-Kájdu. Európska únia aj Africká únia štvrtkový útok odsúdili.
Zdroj: SITA.sk - Pri útoku na letisko v Nigeri zahynulo 11 vojakov, prihlásila sa skupina napojená na Al-Kájdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Džihádistická skupina napojená na Al-Kájdu sa prihlásila k štvrtkovému útoku na medzinárodné letisko Diori Hamani v hlavnom meste Nigeru Niamey. Podľa nigérského ministerstva obrany si útok vyžiadal najmenej 11 mŕtvych vojakov a dvoch civilistov. Bezpečnostné sily pri obrane objektu zabili 22 útočníkov.
Streľba sa ozvala v skorých ranných hodinách a podľa miestnych obyvateľov trvala niekoľko hodín. Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM), ktorá predstavuje saharskú vetvu Al-Kájdy, večer v stručnom vyhlásení uviedla, že vykonala „samovražedný útok“ na letisko a priľahlú vojenskú základňu.
Jeden z obyvateľov pre AFP uviedol: „Prvé výstrely som počul okolo šiestej hodiny. Streľba prichádzala od vstupu na letisko.“ Zdroj z letiska povedal, že ozbrojenci prišli k bezpečnostnej kontrole taxíkom, kde narazili na „tvrdý odpor“ bezpečnostných síl. Niektorí z útočníkov mali podľa ministerstva obrany na sebe výbušné pásy.
Ministerstvo obrany informovalo, že štyria ľudia utrpeli zranenia a približne 20 podozrivých zadržali. Zároveň zdôraznilo, že letisko je „úplne zabezpečené a zostáva otvorené pre leteckú dopravu“. Sledovací portál Flightradar24 však zaznamenal presmerovanie alebo meškanie viacerých letov smerujúcich do Niamey.
Útok prišiel len šesť mesiacov po podobnom incidente z januára, keď sa terčom ozbrojencov stalo letisko a susedná základňa vojenských dronov. K tomu útoku sa prihlásila organizácia Islamský štát v Saheli. Vtedajší útok si vyžiadal 20 mŕtvych útočníkov a štyroch zranených vojakov. Nigérské úrady opakovane obviňujú Francúzsko z podpory džihádistov, čo Paríž odmieta. Ministerstvo obrany aj tentoraz označilo útočníkov za „ozbrojených žoldnierov platených Francúzskom prezidenta Emmanuela Macrona“.
Vodca vojenskej junty Abdourahamane Tiani po januárovom útoku priznal, že incident umožnila „trhlina v systéme“, pričom cieľom útočníkov podľa neho bolo „zničiť vzdušné kapacity armády“. V uplynulých týždňoch preto úrady zbúrali tisíce nelegálnych obydlí v okolí letiska, ktoré podľa nich predstavovali bezpečnostné riziko a mohli byť infiltrované džihádistami. Súčasťou opatrení bolo aj rozšírenie bezpečnostného oplotenia a inštalácia viac než 350 kamier.
Analytik spoločnosti Mintel World Hasret Kargin upozornil, že opakované útoky naznačujú pretrvávajúce bezpečnostné nedostatky. „Skutočnosť, že útok sa opäť začal ráno a trval dlhý čas, naznačuje, že prijaté opatrenia zatiaľ neboli účinné,“ povedal. Dodal, že „ľahkosť, s akou sa tieto útoky vykonávajú, tiež naznačuje, že útočníci sú schopní získavať informácie zvnútra“.
Niger spolu so susednými Mali a Burkinou Faso, ktoré rovnako vedú vojenské junty, čelí už desať rokov násiliu zo strany skupín napojených na Islamský štát a Al-Kájdu. Európska únia aj Africká únia štvrtkový útok odsúdili.
Zdroj: SITA.sk - Pri útoku na letisko v Nigeri zahynulo 11 vojakov, prihlásila sa skupina napojená na Al-Kájdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: džihádistické násilie
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