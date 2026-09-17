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17. septembra 2026

Európska únia je atraktívnejšia než kedykoľvek predtým, tvrdí eurokomisárka


Tagy: americko-kanadské vzťahy európsko-kanadské vzťahy Obchodná vojna

Marta Kosová poukazuje na zbližovanie s Kanadou, hoci islandskí voliči nedávno odmietli obnovenie prístupových rokovaní. Európska únia (EÚ) je podľa ...



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montenegro_eu_28630 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Marta Kosová poukazuje na zbližovanie s Kanadou, hoci islandskí voliči nedávno odmietli obnovenie prístupových rokovaní.


Európska únia (EÚ) je podľa eurokomisárky pre rozšírenie Marty Kosovej atraktívnejším partnerom než kedykoľvek predtým, čo podľa nej dokazuje aj plán, aby sa Kanada stala prvým „pridruženým členom“ EÚ.

„Európa nikdy nebola taká atraktívna, ako je dnes,“ povedala Kosová vo štvrtok v Osle v reakcii na otázku, či nedávne rozhodnutie Islandu neobnoviť prístupové rokovania signalizuje pokles príťažlivosti Únie.

Intenzívna spolupráca


Kosová zdôraznila, že atraktivita EÚ sa nemeria iba záujmom o plné členstvo. „Keď hovorím o atraktivite, nemyslím tým iba to, či sa niekto stane alebo nestane členom. Ide aj o snahu spolupracovať s nami intenzívnejšie alebo spôsobmi, ktoré sme ešte nevyskúšali, ako v prípade Kanady,“ uviedla.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu navrhla, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom EÚ. Ottawu zároveň pozvala do pripravovanej Európskej bezpečnostnej rady.

Obchodná vojna


Kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie vzťahy s EÚ v čase, keď sa Kanada čoraz viac zapája do obchodného sporu so Spojenými štátmi.

Islandskí voliči minulý mesiac odmietli obnovenie prístupových rokovaní s EÚ, ktoré boli prerušené pred 13 rokmi.

Kosová rozhodnutie označila za poľutovaniahodné, zároveň však zdôraznila, že ho Brusel rešpektuje.


Zdroj: SITA.sk - Európska únia je atraktívnejšia než kedykoľvek predtým, tvrdí eurokomisárka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-kanadské vzťahy európsko-kanadské vzťahy Obchodná vojna
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