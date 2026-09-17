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17. septembra 2026

Remišová odovzdala Rade Európy správu o Slovensku, upozornila na rozklad právneho štátu a demokracie


Tagy: Boj proti korupcii Demokracia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia podpredsedníčka strany Za ľudí právny štát na Slovensku Relácia O 5 minút 12 Sloboda médií Sobotné dialógy televízne spravodajstvo Trestná politika trestné činy Verejnoprávna televízia volebné pravidlá

Upozornila na rozklad právneho štátu, boja proti korupcii, fungovania polície a justície, slobody médií, legislatívneho procesu, občianskej spoločnosti a volebných pravidiel. Poslankyňa a



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65f1b6b0e5bce221690111 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Upozornila na rozklad právneho štátu, boja proti korupcii, fungovania polície a justície, slobody médií, legislatívneho procesu, občianskej spoločnosti a volebných pravidiel.


Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila zástupcov Monitorovacieho Výboru Parlamentného zhromaždenia Rady Európy na rozklad právneho štátu a demokracie na Slovensku. Urobila tak na stretnutí s Deborah Bergamini a Claudom Kernom, ktorí sú spoluspravodajcami Parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre správu Fungovanie demokratických inštitúcií v SR. Počas ich návštevy sa zaoberali najmä systémom bŕzd a protiváh, slobodou médií, nezávislosťou justície a pozornosť venovali aj fungovaniu protikorupčných inštitúcií a kvalite legislatívneho procesu.

Remišovej výhrady


Remišová im počas stretnutia odovzdala oficiálny list a správu, v ktorom upozornila na rozklad právneho štátu, boja proti korupcii, fungovania polície a justície, slobody médií, legislatívneho procesu, občianskej spoločnosti a volebných pravidiel. Monitorovací výbor Rady Európy v závere žiada, aby týmto oblastiam venoval zvýšenú pozornosť. Je totiž podľa nej dôležité, aby pri hodnotení stavu demokracie a právneho štátu poznali nielen pohľad vlády, ale aj opozície.

Remišová v liste poukazuje na zmeny trestnej politiky a trestných kódexov, a to v nadväznosti na správu generálneho prokurátora za uplynulý rok. Upozornila teda na pokles počtu stíhaných osôb pri korupčných, daňových a organizovaných trestných činoch. Je to podľa nej dôsledkom zmien trestnej legislatívy a reorganizácie špecializovaných policajných útvarov.

Priestor pre opozíciu


Poslankyňa venovala pozornosť aj slobode médií a tomu, ako je zastúpená opozícia vo verejnoprávnom vysielaní. V liste upozornila, že predstavitelia parlamentného klubu Slovensko, Za ľudí majú obmedzený priestor. Zástupcov monitorovacej misie podľa Remišovej osobitne zaujímala aj pluralita televízneho spravodajstva a stav verejnoprávnej televízie.

Poslankyňa upozornila, že politici z klubu Slovensko, Za ľudí majú zastúpenie v relácii Sobotné dialógy len 4,6 percenta a v relácii O 5 minút 12 len 3,8 percenta. Zároveň upozornila, že minimálne zastúpenie nemajú len vo verejnoprávnom médiu. V nedeľnej diskusii TA3 je toto zastúpenie len 1,6 percenta.

V liste Remišová upozorňuje aj na spôsob prijímania zákonov. Informovala, že v roku 2025 bolo 34 percent zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní alebo ako poslanecké návrhy. Dochádzalo tu tak podľa nej k obmedzovaniu priestoru na pripomienkovanie, hodnotenie vplyvov a diskusiu.

Rada Európy vznikla práve preto, aby chránila demokraciu, ľudské práva a právny štát, hodnoty, ku ktorým sa zaviazalo aj Slovensko. Preto považujem za dôležité, aby mal monitorovací výbor pri hodnotení situácie na Slovensku k dispozícii čo najviac konkrétnych údajov a prípadov,“ uzavrela Remišová.


Zdroj: SITA.sk - Remišová odovzdala Rade Európy správu o Slovensku, upozornila na rozklad právneho štátu a demokracie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Boj proti korupcii Demokracia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia podpredsedníčka strany Za ľudí právny štát na Slovensku Relácia O 5 minút 12 Sloboda médií Sobotné dialógy televízne spravodajstvo Trestná politika trestné činy Verejnoprávna televízia volebné pravidlá
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