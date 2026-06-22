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22. júna 2026
Európska únia kriminalizuje umelú inteligenciu vytvárajúcu obsah o sexuálnom zneužívaní detí
Brusel sa snaží rozšíriť typy trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí, pričom nové technológie sú obviňované z rozmachu nových foriem zneužívania. Dizajnéri AI systémov, ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Brusel sa snaží rozšíriť typy trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí, pričom nové technológie sú obviňované z rozmachu nových foriem zneužívania.
Dizajnéri AI systémov, ktoré vytvárajú AI obrázky sexuálneho zneužívania detí, môžu čeliť väzeniu podľa sprísnených pravidiel, ktoré v pondelok schválili európske krajiny a zákonodarcovia EÚ. Obete budú mať tiež viac času na to, aby mohli páchateľov dostať pred súd, ako súčasť reformy, ktorá bola prvýkrát predstavená v roku 2024, a teraz sa blíži k implementácii.
Magnus Brunner, komisár EÚ pre vnútorné záležitosti, označil dohodu o texte, ktorú dosiahli zástupcovia Európskeho parlamentu a 27 členských štátov, za dôležitý míľnik v posilňovaní úsilia EÚ v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí. „Deti si zaslúžia ochranu, ktorá drží krok so svetom, v ktorom žijú,“ povedal.
Brusel sa snaží rozšíriť typy trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí, pričom nové technológie sú obviňované z rozmachu nových foriem zneužívania.
Podľa reformy bude navrhovanie alebo prispôsobovanie AI systémov na výrobu materiálov detského sexuálneho zneužívania, ako aj získavanie, držanie alebo šírenie takýchto programov trestné a môže mať za následok až dvojročné väzenie. Držanie alebo výmena tzv. pedofilných príručiek, v ktorých si páchatelia navzájom poskytujú rady, sa tiež stane trestným činom s minimálnou trestnou sadzbou až dva roky nepodmienečne.
Zákazom budú postihnuté aj činnosti ako navádzanie maloletých na výrobu alebo zdieľanie zneužívajúceho materiálu a platenie za sledovanie živých prenosov zneužívania. Zároveň sa predĺžia premlčacie lehoty, pretože kritici tvrdia, že krátke lehoty bránia obetiam v spravodlivosti, keďže mnohé hovoria o zneužívaní až roky po jeho spáchaní a môžu mať problém viesť prípad.
Podľa nových pravidiel premlčacia lehota začne plynúť až od dovŕšenia 18 rokov obeťou a bude sa líšiť podľa závažnosti trestných činov – 15, 20 alebo 32 rokov. Reforma aktualizuje pravidlá z roku 2011 a nasleduje nárast hlásených prípadov v celej EÚ, pričom existujú obavy, že ľahko použiteľné AI nástroje môžu ešte viac rozšíriť škodlivý obsah. EÚ odhaduje, že jedna z piatich detí v bloku trpí nejakou formou sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania.
„Revízia tejto smernice konečne poskytuje justícii a orgánom činným v trestnom konaní viac nástrojov na riešenie zločinov, ktoré sa objavili s rastúcim využívaním technológií a umelej inteligencie na kriminálne účely,“ povedala Lena Dupontová, zákonodarkyňa za stredopravú skupinu, ktorá sa touto témou zaoberala. Dohoda dosiahnutá v pondelok je predbežná a musí byť formálne schválená parlamentom a členskými štátmi, aby mohla nadobudnúť platnosť.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia kriminalizuje umelú inteligenciu vytvárajúcu obsah o sexuálnom zneužívaní detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Dizajnéri AI systémov, ktoré vytvárajú AI obrázky sexuálneho zneužívania detí, môžu čeliť väzeniu podľa sprísnených pravidiel, ktoré v pondelok schválili európske krajiny a zákonodarcovia EÚ. Obete budú mať tiež viac času na to, aby mohli páchateľov dostať pred súd, ako súčasť reformy, ktorá bola prvýkrát predstavená v roku 2024, a teraz sa blíži k implementácii.
Magnus Brunner, komisár EÚ pre vnútorné záležitosti, označil dohodu o texte, ktorú dosiahli zástupcovia Európskeho parlamentu a 27 členských štátov, za dôležitý míľnik v posilňovaní úsilia EÚ v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí. „Deti si zaslúžia ochranu, ktorá drží krok so svetom, v ktorom žijú,“ povedal.
Trestom má byť dvojročné väzenie
Brusel sa snaží rozšíriť typy trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí, pričom nové technológie sú obviňované z rozmachu nových foriem zneužívania.
Podľa reformy bude navrhovanie alebo prispôsobovanie AI systémov na výrobu materiálov detského sexuálneho zneužívania, ako aj získavanie, držanie alebo šírenie takýchto programov trestné a môže mať za následok až dvojročné väzenie. Držanie alebo výmena tzv. pedofilných príručiek, v ktorých si páchatelia navzájom poskytujú rady, sa tiež stane trestným činom s minimálnou trestnou sadzbou až dva roky nepodmienečne.
Zákazom budú postihnuté aj činnosti ako navádzanie maloletých na výrobu alebo zdieľanie zneužívajúceho materiálu a platenie za sledovanie živých prenosov zneužívania. Zároveň sa predĺžia premlčacie lehoty, pretože kritici tvrdia, že krátke lehoty bránia obetiam v spravodlivosti, keďže mnohé hovoria o zneužívaní až roky po jeho spáchaní a môžu mať problém viesť prípad.
Premlčacia doba od 18 rokov obete
Podľa nových pravidiel premlčacia lehota začne plynúť až od dovŕšenia 18 rokov obeťou a bude sa líšiť podľa závažnosti trestných činov – 15, 20 alebo 32 rokov. Reforma aktualizuje pravidlá z roku 2011 a nasleduje nárast hlásených prípadov v celej EÚ, pričom existujú obavy, že ľahko použiteľné AI nástroje môžu ešte viac rozšíriť škodlivý obsah. EÚ odhaduje, že jedna z piatich detí v bloku trpí nejakou formou sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania.
„Revízia tejto smernice konečne poskytuje justícii a orgánom činným v trestnom konaní viac nástrojov na riešenie zločinov, ktoré sa objavili s rastúcim využívaním technológií a umelej inteligencie na kriminálne účely,“ povedala Lena Dupontová, zákonodarkyňa za stredopravú skupinu, ktorá sa touto témou zaoberala. Dohoda dosiahnutá v pondelok je predbežná a musí byť formálne schválená parlamentom a členskými štátmi, aby mohla nadobudnúť platnosť.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia kriminalizuje umelú inteligenciu vytvárajúcu obsah o sexuálnom zneužívaní detí © SITA Všetky práva vyhradené.
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