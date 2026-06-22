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22. júna 2026
Nákladné auto na D1 narazilo do vozidla diaľničnej patroly, jedna osoba utrpela ťažké zranenia
Tagy: Diaľnica D1 Dopravná nehoda
Nehoda sa stala v kilometri 19,4 km v smere do Trnavy. Nákladné motorové vozidlo narazilo v pondelok okolo 19:00 na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou do vozidla diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Nehoda sa stala v kilometri 19,4 km v smere do Trnavy.
Nákladné motorové vozidlo narazilo v pondelok okolo 19:00 na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou do vozidla diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorí sa nachádzali v jeho bezprostrednej blízkosti.
Jedna osoba utrpela v dôsledku nehody ťažké zranenia. Ako spresnil hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff, nehoda sa stala v kilometri 19,4 km v smere do Trnavy. Presné príčiny nehody zatiaľ nie sú známe.
Tento úsek diaľnice je aktuálne prejazdný v jednom jazdnom pruhu, premávku tu usmerňujú hliadky Policajného zboru. Vodičov v tejto súvislosti polícia vyzýva, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov.
Zdroj: SITA.sk - Nákladné auto na D1 narazilo do vozidla diaľničnej patroly, jedna osoba utrpela ťažké zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Nákladné motorové vozidlo narazilo v pondelok okolo 19:00 na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou do vozidla diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorí sa nachádzali v jeho bezprostrednej blízkosti.
Jedna osoba utrpela v dôsledku nehody ťažké zranenia. Ako spresnil hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff, nehoda sa stala v kilometri 19,4 km v smere do Trnavy. Presné príčiny nehody zatiaľ nie sú známe.
Tento úsek diaľnice je aktuálne prejazdný v jednom jazdnom pruhu, premávku tu usmerňujú hliadky Policajného zboru. Vodičov v tejto súvislosti polícia vyzýva, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov.
Zdroj: SITA.sk - Nákladné auto na D1 narazilo do vozidla diaľničnej patroly, jedna osoba utrpela ťažké zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Diaľnica D1 Dopravná nehoda
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