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Utorok 23.6.2026
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23. júna 2026
Top foto dňa (22. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka, rybári a vojna na Ukrajine a v Libanone
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (22. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka, rybári a vojna na Ukrajine a v Libanone. [photo id="2441331" /] Top foto dňa (22. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka, ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (22. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka, rybári a vojna na Ukrajine a v Libanone.
[photo id="2441331" /]
Top foto dňa (22. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka, rybári a vojna na Ukrajine a v Libanone.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (22. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka, rybári a vojna na Ukrajine a v Libanone © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2441331" /]
Top foto dňa (22. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka, rybári a vojna na Ukrajine a v Libanone.
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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (22. jún 2026): Extrémne horúčavy, západ slnka, rybári a vojna na Ukrajine a v Libanone © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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Európska únia kriminalizuje umelú inteligenciu vytvárajúcu obsah o sexuálnom zneužívaní detí
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