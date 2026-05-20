Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bernard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. mája 2026

Ľudia so sclerosis multiplex nie sú sami: V Žiline sa uskutoční Deň slnečníc


Tagy: Podujatie Skleróza multiplex

Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) pri príležitosti Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex organizuje 21. mája verejné podujatie na Mariánskom námestí v Žiline. Začiatok od 12.00 ...



Zdieľať
people with multiple sclerosis 676x451 20.5.2026 (SITA.sk) - Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) pri príležitosti Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex organizuje 21. mája verejné podujatie na Mariánskom námestí v Žiline. Začiatok od 12.00 hod.


Cieľom je zvýšiť povedomie o živote s týmto ochorením, podporiť pacientov a ich rodiny a posilniť komunitu, ktorú SZSM tvorí prostredníctvom 23 regionálnych klubov po celom Slovensku. Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) bol založený v roku 1990 na pomoc pacientom s touto diagnózou,  rodinným príslušníkom, príbuzným a priateľom. Od roku 2002 je SZSM plnoprávnym členom Európskej platformy sclerosis multiplex (EMSP)  a v roku 2004 bol zväz prijatý za plnoprávneho  člena Medzinárodnej federácie sclerosis multiplex (MSIF). „Spájame sily, aby sme mali svojím pozitívnym prístupom množstvo energie v boji s týmto ochorením. Pomáhame diagnostikovaným pacientom aj ich príbuzným ľahšie sa s ním vyrovnať,“ uviedla prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex Jarmila Fajnorová.

Svetový deň SM každoročne pripomína potreby ľudí žijúcich s týmto chronickým neurologickým ochorením. SZSM dlhodobo poskytuje odborné poradenstvo, rehabilitačné aktivity, komunitné stretnutia, tvorivé programy a podporu pre rodiny a opatrovateľov.

Svetový deň SM je pre nás príležitosťou ukázať, že ľudia so sklerózou multiplex nie sú sami. Naša komunita stojí pri nich každý deň - odbornou pomocou, ľudským prístupom aj spoločnými aktivitami,“ uvádza vedenie SZSM.

Podujatie spojené s verejnou zbierkou


Súčasťou podujatia bude aj verejná zbierka, ktorá umožní SZSM pokračovať v poskytovaní služieb a aktivít pre pacientov v regiónoch. Výťažok podporí rehabilitačné programy, vzdelávacie aktivity, komunitné projekty a vydávanie pacientskeho časopisu Nádej. Zbierka je dobrovoľná– jej cieľom je ponúknuť možnosť pomôcť tým, ktorí chcú podporiť ľudí žijúcich so SM.

Slnečnica - symbol nádeje


Podujatie sa nesie v znamení slnečníc, symbolu nádeje, vytrvalosti a svetla pre ľudí so sklerózou multiplex. Slnečnica pripomína silu hľadať svetlo aj v náročných obdobiach – tak ako pacienti, ktorí denne čelia neviditeľným prekážkam.


Zdroj: SITA.sk - Ľudia so sclerosis multiplex nie sú sami: V Žiline sa uskutoční Deň slnečníc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podujatie Skleróza multiplex
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európska únia má na budúci mesiac vyplatiť Ukrajine 3,2 miliardy eur rozpočtovej pomoci
<< predchádzajúci článok
Až 82 % tehotných žien trápi pálenie záhy. Polovica z nich ho zažíva denne

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 