|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bernard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. mája 2026
Ľudia so sclerosis multiplex nie sú sami: V Žiline sa uskutoční Deň slnečníc
Tagy: Podujatie Skleróza multiplex
Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) pri príležitosti Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex organizuje 21. mája verejné podujatie na Mariánskom námestí v Žiline. Začiatok od 12.00 ...
Zdieľať
20.5.2026 (SITA.sk) - Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) pri príležitosti Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex organizuje 21. mája verejné podujatie na Mariánskom námestí v Žiline. Začiatok od 12.00 hod.
Cieľom je zvýšiť povedomie o živote s týmto ochorením, podporiť pacientov a ich rodiny a posilniť komunitu, ktorú SZSM tvorí prostredníctvom 23 regionálnych klubov po celom Slovensku. Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) bol založený v roku 1990 na pomoc pacientom s touto diagnózou, rodinným príslušníkom, príbuzným a priateľom. Od roku 2002 je SZSM plnoprávnym členom Európskej platformy sclerosis multiplex (EMSP) a v roku 2004 bol zväz prijatý za plnoprávneho člena Medzinárodnej federácie sclerosis multiplex (MSIF). „Spájame sily, aby sme mali svojím pozitívnym prístupom množstvo energie v boji s týmto ochorením. Pomáhame diagnostikovaným pacientom aj ich príbuzným ľahšie sa s ním vyrovnať,“ uviedla prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex Jarmila Fajnorová.
Svetový deň SM každoročne pripomína potreby ľudí žijúcich s týmto chronickým neurologickým ochorením. SZSM dlhodobo poskytuje odborné poradenstvo, rehabilitačné aktivity, komunitné stretnutia, tvorivé programy a podporu pre rodiny a opatrovateľov.
„Svetový deň SM je pre nás príležitosťou ukázať, že ľudia so sklerózou multiplex nie sú sami. Naša komunita stojí pri nich každý deň - odbornou pomocou, ľudským prístupom aj spoločnými aktivitami,“ uvádza vedenie SZSM.
Súčasťou podujatia bude aj verejná zbierka, ktorá umožní SZSM pokračovať v poskytovaní služieb a aktivít pre pacientov v regiónoch. Výťažok podporí rehabilitačné programy, vzdelávacie aktivity, komunitné projekty a vydávanie pacientskeho časopisu Nádej. Zbierka je dobrovoľná– jej cieľom je ponúknuť možnosť pomôcť tým, ktorí chcú podporiť ľudí žijúcich so SM.
Podujatie sa nesie v znamení slnečníc, symbolu nádeje, vytrvalosti a svetla pre ľudí so sklerózou multiplex. Slnečnica pripomína silu hľadať svetlo aj v náročných obdobiach – tak ako pacienti, ktorí denne čelia neviditeľným prekážkam.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia so sclerosis multiplex nie sú sami: V Žiline sa uskutoční Deň slnečníc © SITA Všetky práva vyhradené.
Cieľom je zvýšiť povedomie o živote s týmto ochorením, podporiť pacientov a ich rodiny a posilniť komunitu, ktorú SZSM tvorí prostredníctvom 23 regionálnych klubov po celom Slovensku. Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) bol založený v roku 1990 na pomoc pacientom s touto diagnózou, rodinným príslušníkom, príbuzným a priateľom. Od roku 2002 je SZSM plnoprávnym členom Európskej platformy sclerosis multiplex (EMSP) a v roku 2004 bol zväz prijatý za plnoprávneho člena Medzinárodnej federácie sclerosis multiplex (MSIF). „Spájame sily, aby sme mali svojím pozitívnym prístupom množstvo energie v boji s týmto ochorením. Pomáhame diagnostikovaným pacientom aj ich príbuzným ľahšie sa s ním vyrovnať,“ uviedla prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex Jarmila Fajnorová.
Svetový deň SM každoročne pripomína potreby ľudí žijúcich s týmto chronickým neurologickým ochorením. SZSM dlhodobo poskytuje odborné poradenstvo, rehabilitačné aktivity, komunitné stretnutia, tvorivé programy a podporu pre rodiny a opatrovateľov.
„Svetový deň SM je pre nás príležitosťou ukázať, že ľudia so sklerózou multiplex nie sú sami. Naša komunita stojí pri nich každý deň - odbornou pomocou, ľudským prístupom aj spoločnými aktivitami,“ uvádza vedenie SZSM.
Podujatie spojené s verejnou zbierkou
Súčasťou podujatia bude aj verejná zbierka, ktorá umožní SZSM pokračovať v poskytovaní služieb a aktivít pre pacientov v regiónoch. Výťažok podporí rehabilitačné programy, vzdelávacie aktivity, komunitné projekty a vydávanie pacientskeho časopisu Nádej. Zbierka je dobrovoľná– jej cieľom je ponúknuť možnosť pomôcť tým, ktorí chcú podporiť ľudí žijúcich so SM.
Slnečnica - symbol nádeje
Podujatie sa nesie v znamení slnečníc, symbolu nádeje, vytrvalosti a svetla pre ľudí so sklerózou multiplex. Slnečnica pripomína silu hľadať svetlo aj v náročných obdobiach – tak ako pacienti, ktorí denne čelia neviditeľným prekážkam.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia so sclerosis multiplex nie sú sami: V Žiline sa uskutoční Deň slnečníc © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podujatie Skleróza multiplex
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európska únia má na budúci mesiac vyplatiť Ukrajine 3,2 miliardy eur rozpočtovej pomoci
Európska únia má na budúci mesiac vyplatiť Ukrajine 3,2 miliardy eur rozpočtovej pomoci
<< predchádzajúci článok
Až 82 % tehotných žien trápi pálenie záhy. Polovica z nich ho zažíva denne
Až 82 % tehotných žien trápi pálenie záhy. Polovica z nich ho zažíva denne