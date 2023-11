Európska únia navrhla nový balík sankcií voči Rusku a jeho spojencom, dotkne sa mnohých hospodárskych subjektov

15.11.2023 (SITA.sk) - Európska komisia v stredu uviedla, že členským štátom navrhla nový balík sankcií zameraných na Rusko a jeho spojencov s cieľom sprísniť predchádzajúce opatrenia uvalené od invázie na Ukrajinu vo februári minulého roka. Nový balík by sa mal dotknúť desiatok hospodárskych subjektov.Návrh spúšťa záverečné rozhovory medzi 27 členskými štátmi s cieľom dosiahnuť potrebnú jednomyseľnosť v tejto otázke, pričom výkonný orgán Európskej únie dúfa, že v poradí 12. balík sankcií bude prijatý do konca roka. Aj keď stredajšie vyhlásenie nezachádzalo do podrobností, prípravné rozhovory sa sústredili na uvalenie vývozných obmedzení na lukratívny ruský diamantový priemysel.„Návrhy na zaradenie do zoznamu zahŕňajú aktérov z ruského vojenského, obranného a IT sektora, ako aj iných dôležitých hospodárskych subjektov,“ uvádza sa vo vyhlásení Európskej komisie. Tá uviedla, že najnovší balík sa zameria na viac ako 120 jednotlivcov a subjektov.Konečná podoba 12. balíka sankcií voči Rusku ešte nie je definitívna. V minulosti totiž Maďarsko, ktoré má naďalej úzke vzťahy s Moskvou, dokázalo oddialiť a zmierniť niektoré sankčné balíčky. Oznámenie prišlo len niekoľko hodín po návšteve generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jensa Stoltenberga v sídle Európskej komisie.