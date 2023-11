Opozícia zvolá výbor k novému policajnému prezidentovi Solákovi, nominácia je podľa Grendela prekvapením pre verejnosť

Prekvapenie verejnosti

Druhý policajný prezident

15.11.2023 (SITA.sk) - Opozícia zvolá výbor k novému policajnému prezidentovi Ľubomírovi Solákovi . Informovalo o tom hnutie Slovensko Poslanec a člen Výboru pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel uviedol, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok týmto dočasným poverením nového policajného prezidenta Ľubomíra Soláka prekvapil verejnosť. „Má na to právo. My poslanci zas máme právo požiadať o zvolanie mimoriadneho rokovania Výboru pre obranu a bezpečnosť," uviedol Grendel.Ako poslanec vysvetlil, výbor sa rozhodli zvolať z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že trvalému vymenovaniu policajného prezidenta musí podľa zákona predchádzať verejné vypočutie na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť.„Pri dočasnom poverení taká povinnosť nie je, my však chceme poznať víziu dočasne povereného prezidenta PZ a nechceme na jeho predstavenie čakať týždne až mesiace," vyhlásil Grendel a dodal, že druhým dôvodom je, že od nástupu novej vlády ide už o druhého prezidenta PZ, ktorý namiesto verejného vypočutia a následného vymenovania bol len dočasne poverený.Návrh na zvolanie mimoriadneho rokovania Výboru pre obranu a bezpečnosť podporili Irena Biháriová PS ), Andrea Turčanová KDH ), Juraj Krúpa SaS ) a Jaroslav Spišiak (PS). Predseda výboru by tak mal zvolať rokovanie do siedmych dní.