Európska únia navrhla zriadenie špecializovaného súdu, vyšetrovať má ruské vojnové zločiny na Ukrajine

30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) v stredu navrhla zriadenie špecializovaného súdu podporovaného Organizáciou Spojených národov (OSN) , aby vyšetril možné ruské vojnové zločiny na Ukrajine. Zároveň chce použiť zmrazený ruský majetok na obnovu Ukrajiny.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo videoodkaze uviedla, že EÚ bude spolupracovať s medzinárodnými partnermi, aby pre tribunál získala „najširšiu možnú medzinárodnú podporu“ a zároveň pokračovala v podpore Medzinárodného trestného súdu . Ten aj ďalšie orgány naprieč Európou vyšetrujú vojnové zločiny spáchané počas vojny na Ukrajine.Von der Leyen v stredu dodala, že euroblok chce primať Rusko, aby zaplatilo za škody, ktoré spôsobilo na Ukrajine s použitím majetku zmrazeného sankciami. Odhadla, že škody na Ukrajine sú vo výške 600 miliárd eur.„Rusko a jeho oligarchovia musia Ukrajine nahradiť škody a pokryť náklady na obnovu krajiny. Máme prostriedky na to, aby Rusko zaplatilo,“ skonštatovala.Von der Leyen vysvetlila, že znehybnili 300 miliárd eur rezerv ruskej centrálnej banky a zmrazili 19 miliárd eur z peňazí ruských oligarchov.„V krátkodobom horizonte by sme mohli s našimi partnermi vytvoriť štruktúru na riadenie týchto fondov a ich investovanie. Výnosy by sme potom použili pre Ukrajinu a po zrušení sankcií by sa tieto prostriedky mali použiť na to, aby Rusko zaplatilo plnú náhradu za škody spôsobené Ukrajine,“ uviedla.Zrušenie obmedzení na ruský majetok by podľa EÚ mohlo súvisieť s uzavretím mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorá by vyriešila otázku náhrady škôd.