Nezvestných detí na Ukrajine pribúda, viac ako 12-tisíc malo byť odvlečených do Ruska

28.11.2022 - V súčasnosti je na Ukrajine podľa úradu generálneho prokurátora krajiny nezvestných 329 detí a 12 034 detí je odvlečených do Ruska. Úrad to uviedol vo vyhlásení, ktoré zverejnil na komunikačnej platforme Telegram.Zdôraznil pritom, že tieto údaje nie sú konečné, pretože stále pracuje na overovaní správ z frontovej línie a tiež z okupovaných a oslobodených oblastí Ukrajiny. Informuje o tom web The Guardian.Podľa ukrajinského vládneho portálu venovaného problematike detí počas vojny na Ukrajine v dôsledku ruskej invázie zomrelo 440 detí a 851 utrpelo zranenia. Najvyšší počet detských obetí ruskej vojny je v Doneckej, Charkovskej a Kyjevskej oblasti.