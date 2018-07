Európska únia očakáva rozšírenie sústavy Galileo na 26 družíc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kourou 24. júla (TASR) - Európska únia sa v stredu ráno z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane pokúsi vypustiť na obežnú dráhu ďalšie štyri družice zo sústavy Galileo, čo umožní, aby najpresnejší navigačný systém na svete získal globálne pokrytie a ešte viac zvýšil presnosť svojich lokalizačných služieb.Družice s poradovými číslami 23, 24, 25 a 26 vynesie na obežnú dráhu raketa Ariane, ktorej štart je naplánovaný na 08.25 h miestneho času (13.25 h SELČ). Kozmodróm už od roku 1964 slúži záujmom EÚ pri napĺňaní jej vesmírnych programov. Rozšírenie doterajšej sústavy družíc má pre EÚ zaistiť ešte väčšiu nezávislosť od amerického lokalizačného systému GPS.Rok a pol po spustení prvých služieb sústavy Galileo (december 2016) sa má zvýšiť presnosť geolokačných služieb. V súčasnosti Galileo ponúka lokalizáciu s presnosťou jedného metra, najnovšie by sa to malo zlepšiť na 20 cm. Výhodou systému Galileo je, že je interoperabilný s navigačnými systémami USA (GPS) a Ruska (Glonass).uviedol pred novinármi Stéphane Israël, šéf spoločnosti Arianespace, ktorá má na starosti štarty vesmírnych rakiet. Pripomenul, že prvé družice vyniesli do vesmíru ruské rakety Sojuz a potom sa ich nosičmi stali rakety Ariane 5.V roku 2014 nastali problémy, keď sa dve družice vynesené raketou Sojuz dostali na zlú orbitu. Ich pozícia bola medzičasom upravená, ale stále nie je optimálna. Podľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorá úzko spolupracuje s EÚ na jej vesmírnom programe, sú však aj tieto družice užitočné pre celkovú sústavu týchto umelých obežníc.Šéf Arianespace avizoval, že ide o posledné družice, ktoré vynesie na obežnú dráhu raketa Ariane 5. Od roku 2020 sa tejto úlohy ujme raketa Ariane 6, ktorá by mala skompletizovať sústavu družíc Galileo aj s náhradnými satelitmi. Zvyšné štyri družice by mali byť nasadené do roku 2021, keď sústava bude pozostávať z 24 operačných a šiestich náhradných družíc.Stredajší, v poradí už 99. štart rakety Ariane 5, a rozšírenie sústavy družíc priamo v Kourou si pripomína početná delegácia predstaviteľov inštitúcií EÚ, ESA, niekoľkých európskych vlád a zástupcov médií. Prítomná bude eurokomisárka pre vnútorný trh Elžbieta Bieňkowská, francúzska ministerka pre výskum Frédérique Vidalová a jej rezortný kolega zo Španielska a bývalý astronaut Pedro Duque, ktorý bol na dvoch misiách vo vesmíre.Program Galileo, ktorý bol spustený v roku 1999, je pod civilným dohľadom, riadi ho a financuje Európska komisia. Úspechom tohto programu je, že už teraz, pred svojím skompletizovaním, ponúka viac dát a presnejšie lokalizačné služby ako napríklad GPS.Belgická televízna stanica RTBF v tejto súvislosti pripomenula slová šéfa francúzskeho Národného strediska pre kozmický výskum (CNES), že služby Galileo zaznamenávajú. Jean-Yves Le Gall upozornil, že ak vo februári tohto roku sa počet používateľov služieb Galileo odhadoval na 100 miliónov, v júni to už bolo 200 miliónov a nevylúčil, že. Podľa šéfa CNES služby Galileo sú dostupné v najnovších modeloch smartfónov, vrátane telefónov Apple a Samsung.