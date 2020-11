Klus avizuje zmenu výpočtu platnosti PCR testov na hraniciach

Platnosť negatívneho PCR testu na hraniciach by sa mohla po novom odvíjať od dátumu získania výsledku, nie odobratia vzorky. Osoby, ktoré v posledných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19, by mohli cestovať aj bez testu. Pri návrate zo zelenej krajiny by mal byť tiež možný tranzit aj červenou krajinou. Opatrenia schválilo na štvrtkovom rokovaní konzílium odborníkov, informoval na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus.





Ako doplnil, medzi menej rizikové krajiny bude zaradený aj Singapur. "Tieto zmeny sa spoločne s uznávaním 72-hodinových RT-PCR testov aj z Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva objavia už pri najbližšej úprave vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR," avizoval. Predpokladá, že by to mohlo byť začiatkom budúceho týždňa.Nový výpočet 72-hodinovej platnosti negatívneho testu podľa štátneho tajomníka výrazne uľahčí návrat domov na Slovensko mnohým občanom, napríklad z členských krajín Európskej únie alebo Švajčiarska.Konzílium schválilo tiež výnimku pre ľudí, ktorí v posledných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. "S potvrdením od lekára na území SR, že ste ochorenie prekonali, budete môcť cestovať bez preukazovania sa negatívnym testom," vysvetlil Klus. Formulár potvrdenia má byť súčasťou prílohy vyhlášky, ktorou sa táto výnimka zavedie.Pri návrate zo zelenej krajiny má byť umožnený aj tranzit červenou krajinou. Treba však hodnoverne preukázať, že tranzitujúca osoba v červenej krajine strávila iba čas nevyhnutný na prechod. "Preukázanie je možné rôznymi spôsobmi, napríklad cestovnými lístkami, esemeskou, ktorú dostávame pri prechodoch hranicami a podobne," načrtol štátny tajomník.Konzílium zároveň neodporučilo prijať výnimku na krátkodobé výjazdy do susedných krajín. Dôvodom je podľa Klusa riziko jej zneužívania, keďže na hraniciach neexistujú permanentné hraničné kontroly, ktoré by skutočný čas strávený v zahraničí mohli kontrolovať.